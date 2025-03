NEO novosti, Telekom Slovenije navdušuje z novimi funkcionalnostmi

Bodoči in že prekaljeni uporabniki NEO storitev se zavedamo, da Telekom Slovenije skrbi, da je izkušnja uporabe platforme NEO, ki omogoča ogled vsebin iz televizijskega programa in videa na zahtevo na televizorju, mobilni napravi in računalniku, kar najboljša. Tokrat nas prijetno presenečajo s tremi novostmi, ki bodo pomembno vplivale na naše zadovoljstvo.

Foto: Shutterstock

Samodejni podnapisi na NEO

Kolikokrat med gledanjem slovenskih oddaj, prenosov, serij, filmov pomislimo: "Kaj, hudiča, je rekel/-a?" So dnevi in trenutki, ko je vsepovsod okrog nas hrup, so dnevi in trenutki, ko ne želimo ali ne smemo povečati glasnosti na televiziji, so oddaje ali filmi, ki so bili ozvočeni s starejšo tehnologijo, in smo posamezniki, ki slabše ali pa sploh ne slišimo.

Kako polnejše je naše življenje, če se ne razburjamo nad glasnim sesalcem, medtem ko spremljamo napeto tekmo. Kako prijetneje se je posvetiti priljubljeni seriji brez strahu, da bi glasen dialog zbudil našega dojenčka. Kako pomembno je, da tudi ljudje z okvarami sluha spremljajo oddaje v slovenščini, med katerimi so pogosto še kako pomembne dnevnoinformativne.

Ker so situacije, ko potrebujemo podnapise številne, je Telekom Slovenije nadgradil TV-komunikator televizijskih vsebin s pomembno funkcijo samodejnih podnapisov. Ker podnapisov ni preprosto oblikovati v realnem času, so z njimi opremljene oddaje pri ogledu za nazaj. Bistvo funkcije sta preprostost uporabe in odlična umeščenost v vmesnik TV-komunikatorja NEO Smartbox:

Ko izberete oddajo in zaženete funkcijo ogleda nazaj, na spodnjem traku skočite na razdelek, namenjen jeziku (drugi z desne), in vključite ali izključite prikaz podnapisov.

Mogoče je tudi, da jih privzeto vključite za vse podprte programe. To storite v nastavitvah – do menija najhitreje pridete z govornim ukazom, pri čemer v razdelku jezik potrdite polje vključeno ob možnosti samodejno ustvarjeni podnapisi. Če to storite, vam funkcije ne bo treba vključevati vsakič znova.

Foto: Telekom Slovenije

Programi s podnapisi Samodejno ustvarjeni podnapisi v slovenskem jeziku so trenutno na voljo na NEO Smartboxu in na neo.io na spodnjih TV-programih *: TV SLO1

TV SLO 2

POP TV

Kanal A

Planet TV

Planet 2

Gold TV

Arena Sport 1

Arena Sport 1 Premium

Sport TV

Nova 24 TV

Docubox (tudi v angleščini)

(tudi v angleščini) Fox News (tudi v angleščini) *seznam TV-programov bodo postopoma večali Na voljo so v funkciji ogleda nazaj (podnapisi niso na voljo v živo). Ko se oddaja konča in se zabeleži v ogledu nazaj, je potrebno še nekaj časa, da se podnapisi pojavijo. V bodoče bodo ta prehodni čas še občutno skrajšali.

Foto: Shutterstock

Glasovno izbiranje tudi v NEO TV Lite

NEO TV Lite je rešitev za pametni televizor, ki gledalcu omogoča dostop do televizijskih vsebin in videotek, ki jih ima v svojem naročniškem paketu televizijskih storitev. Pri tem ni nadomestek komunikatorja Smartbox, saj ta prinaša bogatejšo in uporabniku prijaznejšo izkušnjo, temveč omogoča dostop do televizijskih vsebin in videotek na dodatnem televizorju, brez dodatnega komunikatorja in kabelske povezave zanj, saj NEO TV Lite do vsebin dostopa enako kot aplikacija na telefonu – prek interneta in torej zadostuje že povezava WiFi.

Novost prihaja v obliki glasovnega izbiranja, ki ga do zdaj v NEO TV Lite ni bilo. A kjer je volja, je tudi pot in našla se je v mobilni aplikaciji NEO, ki, zelo preprosto rečeno, prevzame vlogo mikrofona. Glasovno upravljanje poteka tako, da na mobitelu odpremo aplikacijo, izberemo virtualni daljinec in na seznamu ustrezno napravo (poleg aplikacije je mogoče še upravljanje TV-komunikatorja NEO SmartBox), da se povežeta. Ko želite pozneje ukazovati z glasom, je dovolj pritisk "gumba" na zaslonu z navideznim daljincem in govorjenje v mobitel. Funkcija prepoznave govora, ki so jo razvili v Telekomu Slovenije, je ena boljših, saj razume slovenščino. Drugi podobni sistemi ravno tako dobro prepoznajo govor, pa vendar ne v našem jeziku.

Foto: Telekom Slovenije

Tako bomo uživali v komfortnem glasovnem izbiranju na vseh pametnih televizorjih, ki jih imamo. Izjemno pomembno pa je tudi to, da je NEO TV Lite združljiv s številnimi sistemi, vključno z naslednjimi: Android TV,

WebOS (LG),

Saphi,

Titan (starejši in novejši sistemi znamke Philips),

Vidaa (HiSense) in

Tizen (Samsung).

Foto: Telekom Slovenije

Enotna izkušnja na vseh napravah

Platforma NEO, ki omogoča ogled videovsebin in televizijskega programa, nam je poznana že vrsto let. Glasovna izbira, ogled nazaj, verižno gledanje, snemalnik, vrhunci, profili NEO in še mnoge druge prednosti so zagotovilo, da je gledanje razvedrilnih vsebin vedno popolno. Za pravo doživetje NEO na vseh svojih napravah nas zdaj pričakuje enotna izkušnja za največje zadovoljstvo s poenotenim videzom in delovanjem.

Nadgradnje z novo podobo in funkcionalnostmi so bili najprej deležni NEO Smartbox in mobilne aplikacije, zdaj pa te prihajajo tudi na spletno mesto neo.io, ki omogoča ogled prek spletnega brskalnika, in na aplikacijo NEO Lite za pametne televizorje, s katero lahko uporabljamo NEO na dodatnih televizorjih doma in na vikendu. Nova različica ne prinaša zgolj posodobljenega uporabniškega vmesnika, temveč izboljšuje tudi hitrost, odzivnost in stabilnost delovanja ter uvaja funkcionalnosti za boljšo dostopnost z večjimi pisavami, samodejno generiranimi podnapisi in pomočnikom za dostop do vsebin.

Foto: Telekom Slovenije

Ključne značilnosti poenotene izkušnje na NEO Poenotena domača stran (Moj TV) : Pregledna domača stran z enako postavitvijo najbolj privlačnih vsebin na vseh napravah.

: Pregledna domača stran z enako postavitvijo najbolj privlačnih vsebin na vseh napravah. Enak stranski hitri meni in TV-spored : Hitra in preprosta navigacija po vsebinah.

: Hitra in preprosta navigacija po vsebinah. Enak videz strani s podrobnostmi vsebin: Podrobne informacije o filmih in serijah so predstavljene na enak način na vseh platformah. V prenovljeni platformi NEO je posebna pozornost posvečena dostopnosti. Nove funkcije omogočajo lažje upravljanje in prilagajanje vmesnika individualnim potrebam uporabnikov: Pomočnik za dostopnost vsebin : Uporabniki lahko na spletnem mestu neo.io aktivirajo pomočnika, ki omogoča povečavo kazalca miške, pisave, razmika med vrsticami, označevanje povezav, skrivanje slik in prilagajanje kontrasta.

: Uporabniki lahko na spletnem mestu neo.io aktivirajo pomočnika, ki omogoča povečavo kazalca miške, pisave, razmika med vrsticami, označevanje povezav, skrivanje slik in prilagajanje kontrasta. Večje slike in pisava : Vsebine so bolj pregledne in lažje berljive.

: Vsebine so bolj pregledne in lažje berljive. Samodejno generirani podnapisi: Lažje spremljanje dogajanja, tudi če je glasnost nekoliko nižja. Prenovljeni NEO prinaša tudi hitrejše in bolj stabilno delovanje s še boljšo sliko in zvokom. Hitrejše delovanje : Nemoteno uživanje v vsebinah.

: Nemoteno uživanje v vsebinah. Boljša stabilnost : Brez zatikanja ali prekinjanja predvajanja.

: Brez zatikanja ali prekinjanja predvajanja. Enotna prijava: Enostavna in varna prijava z uporabo enotnega prijavnega mesta, enako kot na telekom.si in Moj Telekom.

Foto: Telekom Slovenije

Telekom Slovenije z nenehnimi nadgradnjami platforme NEO dokazuje, da razume potrebe sodobnih uporabnikov. Ne glede na to, ali gledate vsebine doma, na poti ali na vikendu, vam NEO omogoča enotno, udobno in prilagojeno izkušnjo. Z glasovnim upravljanjem, izboljšano dostopnostjo in samodejnimi podnapisi je zdaj še en korak bližje popolnemu televizijskemu doživetju. Preizkusite novosti in uživajte v vsebinah po svoji meri – kjerkoli in kadarkoli.