Šestnajstletnik presenetil prvega šahista sveta Magnusa Carlsena

Obetaven šahovski najstnik je drugi dan mastersa Airthings v hitropoteznem šahu premagal 31-letnega Norvežana v le 39 potezah, je vladna športna agencija Indije zapisala prek Twitterja.

Po pisanju indijskih medijev je Praggnanandhaa postal najmlajši šahist, ki mu je uspelo premagati Carlsena, vse odkar je ta leta 2013 prvič postal svetovni prvak. Poleg Carlsena je 16-letni velemojster isti dan premagal tudi Američana armenskih korenin, Levona Aroniana, enega najboljših šahistov zadnjih 15 let.

Nadobudni šahist iz Chenaija si je za odmevno zmago prislužil pohvale indijskega velikana kriketa Sachina Tendulkarja, nekdanjega šahovskega svetovnega prvaka Vishwanathana Ananda, ki so ga nekoč imenovali tudi Tiger iz Madrasa, ter poslovneža Ananda Mahindre.

"Komaj 16 je star, pa mu je uspelo premagati tako izkušenega in s trofejami ovenčanega šahista, kot je Magnus Carlsen. In to še s črnimi figurami! To je čarobno. Vsa Indija je ponosna nate," je med drugim prek Twitterja zapisal Tendulkar.

16-year old Grandmaster Rameshbabu Praggnanandhaa scored a victory over reigning World Champion Magnus Carlsen in the eighth round of the preliminary stage of the Airthings Masters chess tournament being held online. pic.twitter.com/SJp9tHZrYz