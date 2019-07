Trstenjakova zmagala v Zagrebu!

Potem ko je v petek kot najboljši Slovenec Adrian Gomboc osvojil sedmo mesto v kategoriji do 66 kg, je danes slovenska odprava v Zagrebu segla povsem na vrh.

Dobra popotnica pred SP v Tokiu

Prvi dvoboj proti Francozinji Manon Deketer je Trstenjakova obrnila v svoj prid v tretji minuti dvoboja, ko je povedla s točko wazarija in prednost zadržala do izteka rednega dela. Drugo borbo proti Finki Emiliji Kanerva je hitro končala s končnim prijemom v drugi minuti in napredovala v četrtfinale. Tam je premagala Filipinko Kyomi Watanabe z metom za ippon v zadnji minuti rednega dela dvoboja.

Do finala se je prebila z zmago nad Nizozemko Sanne Vermeer, ki so ji dosodili tri kazni. Za najvišjo stopničko se je borila z drugo nosilko turnirja Japonko Nami Nabekura. Skozi celoten finale je prevladovala in na koncu slavila po še tretji dosojeni kazni Japonki. Trstenjakova je tako poskrbela za zelo dobro popotnico pred SP v Tokiu, ki bo konec avgusta, saj je bila to zadnja pripravljalna tekma.

Pa preostali Slovenci?

Martin Hojak se je prebil do zadnjega kroga izločilnih dvobojev. Foto: STA Lia Ludvik je v drugem krogu izločilnih dvobojev te kategorije morala priznati premoč Rusinji Darji Davidovi.

V kategoriji do 73 kilogramov je Martin Hojak najprej premagal predstavnika olimpijske begunske ekipe Tareqa Jamala, zatem še Sulajmana Hamada iz Savdske Arabije, v zadnjem krogu izločilnih dvobojev pa je bil Izraelec Tohar Butbul previsoka ovira, a je Slovenec klonil šele po podaljšku.

Anka Pogačnik je dvoboje v kategoriji do 70 kg začela z zmago nad Portugalko Barbaro Timo, v drugem krogu pa se je pomerila z Britanko Gemmo Howell, ki je izvedla končni prijem in dobila dvoboj z ipponom.

Na veliki nagradi Zagreba bodo v nedeljo nastopili še zadnji slovenski predstavniki, na tatamije bodo stopili še Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg, Anamari Velenšek (nad 78 kg), Narsej Lackovič (do 90 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).

