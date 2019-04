Spektakel, na katerega bosta Janja in Jernej povabila svoje največje tekmece #video

25. maja 2019 bo na Kongresnem trgu v Ljubljani potekala 3. izvedba mednarodnega plezalnega spektakla Triglav The Rock Ljubljana. Gre za masters v balvanskem plezanju, ki se ga bodo udeležili številni najboljši balvanski plezalci tega trenutka, svojo pripravljenost pa bodo lahko stestirali tudi rekreativci. Ambasadorja tekmovanja sta najbolj dominantna športna plezalka zadnjih let Janja Garnbret in branilec skupne zmage v seštevku svetovnega pokala v balvanih Jernej Kruder, ki sta odgovorna za nabor tujih tekmovalcev, ki jih bosta na domače tekmovanje povabila s posebnim vabilom.

Format tekmovanja so predstavili v plezalnem centru Bolder scena, kjer bodo gostili kvalifikacije za tekmovanje. V prvem delu tekmovanja se bo pomerilo več kot sto plezalcev. V polfinale se jih bo uvrstilo 20 v moški in 20 v ženski kategoriji (10 iz kvalifikacij in deset s posebnim povabilom organizatorja), v finale pa jih bo napredovalo najboljših šest. Foto: Igor Sukur

Balvanski masters Triglav The Rock Ljubljana, ki poteka po pravilih Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), bo trajal dva dneva: v petek, 24. maja, bodo v plezalnem centru Bolder scena na sporedu kvalifikacije (nastopilo bo več kot sto plezalcev), dan pozneje pa bosta na Kongresnem trgu v središču Ljubljane na montažni steni pod žarometi na programu polfinale in finale. Gre za eno redkih tekmovanj v balvanih, ki so organizirana v samem središču mesta.

Na 2. izvedbi tekmovanja Triglav The Rock Ljubljana sta slavila Janja Garnbret in Jan Hojer iz Nemčije, na drugi stopnički pa sta pristala srbska plezalka Staša Gejo in Jernej Kruder. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Jernej Kruder in Janja Garnbret sta ambasadorja tekmovanja Triglav The Rock Ljubljana:

Polfinale: deset najboljših iz kvalifikacij in deset povabljenih vrhunskih plezalcev

V polfinalu se bo pomerilo 20 najboljših plezalk in plezalcev (deset najboljših v moški in ženski konkurenci iz kvalifikacij in druga polovica, ki se bo tekmovanja udeležila s posebnim povabilom organizatorja), v finale pa se bo prebilo najboljših šest v obeh kategorijah.

Zmagovalec bo tisti, ki bo v finalu v najmanj poskusih preplezal največje število balvanov.

Janja Garnbret in Jernej Kruder bosta skušala na domačo tekmo privabiti čim več vrhunskih plezalcev iz tujine. Foto: Igor Sukur

Novačenje plezalne špice precejšen zalogaj

Kruder in Garnbretova, ki sta ambasadorja tekmovanja, bosta skušala na tekmo privabiti čim več svojih plezalnih prijateljev oz. tekmecev v svetovnem pokalu. Aktualna svetovna prvakinja v balvanih in kombinaciji je priznala, da je glede na zelo natrpan urnik v svetovnem pokalu (masters je na sporedu en teden po tekmi v Munchnu in dva tedna pred tekmo v ameriškem Vailu) vabljenje vrhunskih plezalcev iz tujine kar velik zalogaj. "Nekatere plezalke so povabilo ravno zaradi napornega urnika odklonile, še vedno pa je veliko takih, ki so udeležbo potrdile. Imena naj za zdaj ostanejo skrivnost."

Kot nam je zatrdil reprezentančni trener Urh Čehovin, bo na tekmi nastopila večina slovenskih športnih plezalcev.

Reprezentančni trener Urh Čehovin o pozitivnem vzdušju v slovenski reprezentanci v športnem plezanju:

Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi, ki bodo letos stari 15 let

Tekmovanje je odprtega tipa, kar pomeni, da se nanj lahko prijavijo vsi, ki bodo v letošnjem letu dopolnili 15 let.

Poseben izziv: tekma na prostem

Kakovost izvedbe tekmovanja so očitno prepoznali tudi pri Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC), kjer bi tekmo radi uvrstili na koledar tekem v svetovnem pokalu.

"Že dve leti nas vabijo, a smo v dilemi. Ali se pridružiti svetovnemu pokalu ali tekmovanje ohraniti na ravni mastersa, ki nam omogoča, da iz tekmovanja naredimo šov? Če bi šlo za tekmo v svetovnem pokalu, bi bila izvedba dražja. Prinesla bi cel kup pravil, ki bi jih morali upoštevati, tudi glede samega prizorišča, po drugi strani pa bi nam prinesla obisk največjih zvezd tega športa, a nas hkrati prikrajšala za spektakel, ki si ga želimo pripraviti za gledalce," je pojasnil Simon Rožnik, idejni pobudnik tekmovanja in direktor agencije Extrem, ki bdi nad izvedbo tekmovanja.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bo tekma končno minila brez dežja?

Posebnost tekmovanja, ki ga že tretje leto zapored organizira agencija Extrem, je tudi ta, da polfinale in finale potekata na prostem, kar pomeni svojevrsten organizacijski zalogaj in veliko odvisnost od vremena.

Posnetek finala 2. Triglav The Rock Ljubljana:

Rožnik si želi, da bi bilo vreme letos bolj radodarno (na obeh izvedbah tekmovanja je deževalo), kar bi pomenilo, da plezalne stene ne bi bilo treba zaščititi s streho. Ta delno zastira pogled na balvansko steno in zasenči podobo prizorišča, ki je pod z žarometi osvetljenim Ljubljanskim gradom res spektakularna.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Montažna stena čaka v dveh zabojnikih

Montažna stena, na kateri bodo plezalci v polfinalu in finalu reševali balvanske probleme, je produkt domačega znanja. Trenutno je z vsemi potrebnimi dodatki shranjena v dveh zabojnikih. Kot je povedal Rožnik, jo je mogoče postaviti v enem samem popoldnevu.

Proračun za izvedbo tekmovanja je med 120 in 150 tisoč evri (če bi šlo za tekmo svetovnega pokala, bi to izvedbo tekmovanja podražilo vsaj za 25 tisočakov), že zdaj je znano, da bo smeri oz. balvanske probleme postavil Anže Štremfelj, selektor mladinske reprezentance v športnem plezanju.

Finale bo prenašala tudi nacionalna televizija, vstop na prizorišče bo prost.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Spremljevalni program: za vsakogar nekaj

Dogajanje na balvanski steni bo na Kongresnem trgu v središču Ljubljane spremljal bogat spremljevalni program, namenjen vsem ljubiteljem plezanja, organizator pa si želi pritegniti predvsem družine.

Obiskovalci bodo lahko od 9. ure dalje brezplačno obiskali adrenalinski park, se po jeklenici (zip line) spustili čez Kongresni trg, ob pomoči inštruktorjev in varnostnih vrvi preplezali umetno steno ter svoj pogum preverili na stebru poguma.