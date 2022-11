Tiršek na SP še drugič četrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Al Ainu do 18. novembra poteka SP v parastrelstvu. Slovenske barve tokrat zastopata dva strelca invalida, izkušeni paraolimpijec Tiršek in Anton Bavec. Ekipo vodita trenerja Andreja Gorjup in Renato Šterman.

Tiršek je za začetek z zračno puško v stoječem položaju v finalu najbolje osmerice odlično začel, na koncu pa nekoliko popustil in po dodatnem strelu bronasto medaljo izgubil za 0,1 kroga.

Podoben je bil tudi današnji razplet. V finale se je uvrstil s četrtim dosežkom, finalne nastope dobro začel, a mu je spet ob koncu le malo zmanjkalo, da bi se prebil na zmagovalni oder. Na prvih treh mestih so končali Francoz Tanguy de la Forest, Italijanka Livia Cecagallina in Ukrajinec Vitalij Plakuščij.

Bavec je na SP nastopil z zračno pištolo in imel 43. izid kvalifikacij.

Zadnji slovenski nastop na SP bo Tirškov z zračno puško leže ob koncu tekmovanja.

Letošnje SP je za parastrelce že deveto, prvo je potekalo leta 1994 v avstrijskem Linzu, kjer je prvo medaljo za Slovenijo osvojil zdaj že tekmovalno upokojeni Franc Pinter. Slednji je tudi sicer tekmovalno najuspešnejši slovenski strelec na SP, saj je v dolgi karieri osvojil več medalj, tudi nekaj zlatih, v zadnjih letih pa je vse bolj uspešen tudi Tiršek.

