Tiršek za začetek strelskega SP četrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je na svetovnem prvenstvu v parastrelstvu v Al Ainu v Združenih arabskih Emiratih v prvem nastopu z zračno puško stoje za las zgrešil zmagovalne stopničke in na koncu osvojil četrto mesto.

V Al Ainu do 18. novembra poteka SP v parastrelstvu. Slovenske barve tokrat zastopata dva strelca invalida, izkušeni paraolimpijec Franček Gorazd Tiršek in Anton Bavec. Ekipo vodita trenerja Andreja Gorjup in Renato Šterman.

Prvi je na strelsko linijo stopil Tiršek, ki je tekmoval z zračno puško v stoječem položaju. V kvalifikacijah je imel drugi dosežek za Francozom Tanguyjem de la Forestom, v finalu najbolje osmerice je odlično začel, na koncu pa nekoliko popustil.

Po dodatnem strelu je bronasto medaljo izgubil za 0,1 kroga, premagal ga je Britanec Ryan Cockbill. Zlato je osvojil Tanguy, srebro pa Korejec Huntae Seo.

V sredo bo na SP nastopil Anton Bavec z zračno pištolo.

Letošnje SP je za parastrelce že deveto, prvo je potekalo leta 1994 v avstrijskem Linzu, kjer je prvo medaljo za Slovenijo osvojil zdaj že tekmovalno upokojeni Franc Pinter. Slednji je tudi sicer tekmovalno najuspešnejši slovenski strelec na SP, saj je v dolgi karieri osvojil več medalj, tudi nekaj zlatih, v zadnjih letih pa je vse bolj uspešen tudi Tiršek.