Svetovno prvenstvo v judu leta 2021 bo gostil Taškent

Judoisti se bodo naslednje leto za naslove najboljših na svetu borili v Taškentu. Krovna mednarodna zveza IJU je danes sporočila, da je svetovno prvenstvo leta 2021 dodelila Uzbekistanu.

Pogodbo o sodelovanju sta danes podpisala tamkajšnja zveza in predsednik IJU Marius L. Vizer. "To prvenstvo bo lepa priložnost za promocijo Uzbekistana in juda na svetovni ravni. Obenem bo to priložnost za spodbudo mladi generaciji športnikov, tako judoistov kot ostalih," je ob podpisu pogodbe dejal predsednik IJU.

V Uzbekistanu so v zadnjih letih že gostili precej močnih tekmovanj v judu, tudi turnirje za veliko nagrado, še poroča STA.

