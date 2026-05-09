Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 5. 2026,
16.00

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Denis Bola Ujčič Strelstvo

Sobota, 9. 5. 2026, 16.00

17 minut

Strelstvo, evropsko prvenstvo, Osijek

Na strelskem EP v soboto brez odmevnih slovenskih dosežkov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Denis Bola Ujčič | Denis Bola Ujčič | Foto OKS/Aleš Fevžer

Denis Bola Ujčič

Foto: OKS/Aleš Fevžer

Na evropskem prvenstvu v strelstvu na 25- in 50-metrskem strelišču v Osijeku sta slovensko reprezentanco danes zastopali le Denis Bola Ujčič in Jagoda Koroševič Koser, ki sta končali kvalifikacije s pištolo na 25 metrov na 35. (568 krogov) oziroma 40. mestu (562 krogov).

Ekipno je s pištolo na 25 m slavila Francija pred Madžarsko in Nemčijo, posamično pa Nemka Doreen Vennekamp pred Francozinjama Heloise Fourre in Mathilde Lamolle.

V nedeljo bo spet aktivna tudi Urška Kuharič, ki je v petek osvojila končno osmo mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov, v kvalifikacijah pa je bila celo najboljša.

Jutri jo čaka nastop nastop s puško na 50 m leže, v tej disciplini bosta v moški konkurenci tekmovala tudi Robert Markoja, v soboto 21. v trojnem položaju, in Rajmond Debevec.

V prihodnjih dneh bo v Osijeku tekmovala tudi mladinska reprezentanca. V mladinski konkurenci bo s pištolo na 25 m nastopila Eva Vodopivec, v puški 50 m trojni položaj pa Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.

Jasmina Maček
Sportal Jasmina Maček do druge najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu
Urška Kuharič
Sportal Urška Kuharič na EP do osmega mesta
Robert Markoja
Sportal Slovenski strelec si je na EP pristreljal 11. mesto
Denis Bola Ujčič Strelstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.