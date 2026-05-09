Na strelskem EP v soboto brez odmevnih slovenskih dosežkov

Na evropskem prvenstvu v strelstvu na 25- in 50-metrskem strelišču v Osijeku sta slovensko reprezentanco danes zastopali le Denis Bola Ujčič in Jagoda Koroševič Koser, ki sta končali kvalifikacije s pištolo na 25 metrov na 35. (568 krogov) oziroma 40. mestu (562 krogov).

Ekipno je s pištolo na 25 m slavila Francija pred Madžarsko in Nemčijo, posamično pa Nemka Doreen Vennekamp pred Francozinjama Heloise Fourre in Mathilde Lamolle.

V nedeljo bo spet aktivna tudi Urška Kuharič, ki je v petek osvojila končno osmo mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov, v kvalifikacijah pa je bila celo najboljša.

Jutri jo čaka nastop nastop s puško na 50 m leže, v tej disciplini bosta v moški konkurenci tekmovala tudi Robert Markoja, v soboto 21. v trojnem položaju, in Rajmond Debevec.

V prihodnjih dneh bo v Osijeku tekmovala tudi mladinska reprezentanca. V mladinski konkurenci bo s pištolo na 25 m nastopila Eva Vodopivec, v puški 50 m trojni položaj pa Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.