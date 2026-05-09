Jasmina Maček do druge najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu

Slovenska strelka Jasmina Maček je na dvodnevni tekmi svetovnega pokala v kazahstanskem Almatyju osvojila deveto mesto v trapu, kar je njena druga najboljša uvrstitev na tekmah za svetovni pokal. Pred sedmimi leti je v mehiškem Acapulcu zasedla osmo mesto.

Petinštiridesetletna Prekmurka je na tekmovanju zadela 116 in možnih 125 letečih tarč. V dveh serijah je zadela po 24 in 23, enkrat pa 22 glinastih golobov.

V kvalifikacijskem delu je bila najboljša Španka Fatima Galvez (123), v finalu osmih najboljših strelk iz prvega dela tekmovanja pa je zablestela Avstralka Penny Smith, ki je postavila nov svetovni rekord, potem ko je zadela vseh 30 letečih tarč.

Na moški tekmi se je med štirimi slovenskimi strelci najbolj izkazal Matjaž Hlebš, ki je zadel 117 glinastih golobov, kar mu je prineslo 29. mesto. Matjaž Lepen (116) je osvojil 32., Boštjan Maček (115) 42., Denis Vatovec (111) pa 67. mesto.

V kvalifikacijskem delu sta Italijan Massimo Fabbrizi in Avstralec James Willett zadela po 124 letečih tarč, v velikem finalu pa je bil najboljši Turek N Tolga Tuncer z 29 zadetimi glinastimi golobi, kar je tudi svetovni rekord.

Naslednja tekma za svetovni pokal v trapu bo na sporedu med 3. in 13. julijem v italijanskem Lonatu.