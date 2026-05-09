Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 5. 2026,
15.10

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jasmina Maček Strelstvo

Sobota, 9. 5. 2026, 15.10

6 minut

Strelstvo, svetovni pokal, Almaty

Jasmina Maček do druge najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jasmina Maček | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska strelka Jasmina Maček je na dvodnevni tekmi svetovnega pokala v kazahstanskem Almatyju osvojila deveto mesto v trapu, kar je njena druga najboljša uvrstitev na tekmah za svetovni pokal. Pred sedmimi leti je v mehiškem Acapulcu zasedla osmo mesto.

Petinštiridesetletna Prekmurka je na tekmovanju zadela 116 in možnih 125 letečih tarč. V dveh serijah je zadela po 24 in 23, enkrat pa 22 glinastih golobov.

V kvalifikacijskem delu je bila najboljša Španka Fatima Galvez (123), v finalu osmih najboljših strelk iz prvega dela tekmovanja pa je zablestela Avstralka Penny Smith, ki je postavila nov svetovni rekord, potem ko je zadela vseh 30 letečih tarč.

Na moški tekmi se je med štirimi slovenskimi strelci najbolj izkazal Matjaž Hlebš, ki je zadel 117 glinastih golobov, kar mu je prineslo 29. mesto. Matjaž Lepen (116) je osvojil 32., Boštjan Maček (115) 42., Denis Vatovec (111) pa 67. mesto.

V kvalifikacijskem delu sta Italijan Massimo Fabbrizi in Avstralec James Willett zadela po 124 letečih tarč, v velikem finalu pa je bil najboljši Turek N Tolga Tuncer z 29 zadetimi glinastimi golobi, kar je tudi svetovni rekord.

Naslednja tekma za svetovni pokal v trapu bo na sporedu med 3. in 13. julijem v italijanskem Lonatu.

Urška Kuharič
Sportal Urška Kuharič na EP do osmega mesta
Robert Markoja
Sportal Slovenski strelec si je na EP pristreljal 11. mesto
Jasmina Maček Strelstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.