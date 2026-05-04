Robi Markoja evropsko prvenstvo Strelstvo

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 11.33

Osijek, evropsko prvenstvo v strelstvu

Robi Markoja si je na EP pristreljal 11. mesto

Robert Markoja | Foto Katja Kodba/STA

Foto: Katja Kodba/STA

Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 11. mesto v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Prekmurec je zadel 583 krogov, od tega 199 v ležečem, 197 v klečečem in 187 v stoječem položaju.

Naslov celinskega prvaka v tej neolimpijski strelski disciplini je med 21 tekmovalci osvojil Čeh Jiri Privratsky, za njim sta se uvrstila Finec Aleksi Leppa (oba 592) in Romun Peter Sidi (589).

Robi Markoja je na nedeljski tekmi v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov zasedel 15. mesto, medtem ko je 63-letnega Rajmonda Debevca le krog ločil od novega odličja na velikem tekmovanju.

Najboljši slovenski strelec vseh časov je s 597 krogi zasedel peto mesto. Na razburljivi tekmi je zlato kolajno osvojil Avstrijec Alexander Schmirl, srebrno Poljak Andrzej Burda, bronasto pa Švicar Pascal Bachmann-Senti. Vsi so zadeli po 598 krogov, o zmagovalcu je odločilo največje število tako imenovanih notranjih desetk.

Med 7. in 15. majem bo v slavonski prestolnici na sporedu še EP v malokalibrskem orožju na 25 in 50 metrov.

Poleg Debevca (MK puška leže 50 m) in Markoje (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 m) se bodo v članski konkurenci preizkusili še Denis Bola Ujčič, Jagoda Koroševič Koser (obe MK pištola 25 m), Živa Dvoršak, Urška Hrašovec (obe MK puška trojni položaj 50 m) in Urška Kuharič (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 m).

V mladinski konkurenci bo v pištoli nastopila Eva Vodopivec, v puški pa Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.

