Anja Prezelj v Münchnu do 35., Manja Slak do 81. mesta

Slovenska strelka Anja Prezelj je na tekmi svetovnega pokala v Münchnu s 571 krogi zasedla 35. mesto v disciplini zračna pištola 10 metrov. Njena reprezentančna kolegica in nosilka srebrnega odličja z letošnjega evropskega prvenstva v armenskem Erevanu Manja Slak je s 562 krogi osvojila 81. mesto med 121 strelkami.

To sta bila tudi zadnja slovenska nastopa v bavarski prestolnici, prizorišču druge letošnje tekme za svetovni pokal po španski Granadi.

Eva Vodopivec je disciplini pištola 25 metrov zasedla 36., Denis Bola Ujčič pa 80. mesto. Živa Dvoršak je na tekmi v malokalibrski puški trojni položaj 50 metrov osvojila 39., Urška Kuharič pa 61. mesto. Slednja je nastopila tudi v zračni puški 10 metrov in tekmovanje končala na 98. mestu, medtem ko se edini slovenski predstavnik v Münchnu Robi Markoja prek izločilne tekme ni prebil na kvalifikacijsko tekmo v disciplini v malokalibrski puški trojni položaj 50 metrov.

Po Münchnu bo naslednja tekma za svetovni pokal na sporedu med 20. in 29. julijem v kitajskem Hangzhouju, zadnja pa bo med 8. in 16. oktobrom v egiptovskem Kairu.

Najboljši strelci in strelke v tej sezoni na tekmah v Španiji, v Nemčiji, na Kitajskem in v Egiptu bodo nato nastopili tudi na finalu svetovnega pokala med 3. in 8. decembrom v Rimu.

Med 1. in 15. novembrom je v Dohi načrtovano še svetovno prvenstvo v vseh strelskih disciplinah v zračnem in malokalibrskem orožju ter puški šibrenici.