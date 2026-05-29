Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
29. 5. 2026,
15.22

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Strelstvo Anja Prezelj Manja Slak

Petek, 29. 5. 2026, 15.22

1 ura, 10 minut

München, svetovni pokal v strelstvu

Anja Prezelj v Münchnu do 35., Manja Slak do 81. mesta

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anja Prezelj | Anja Prezelj je zasedla 35. mesto v disciplini zračna pištola 10 metrov. | Foto Kaja Kodba/STA

Anja Prezelj je zasedla 35. mesto v disciplini zračna pištola 10 metrov.

Foto: Kaja Kodba/STA

Slovenska strelka Anja Prezelj je na tekmi svetovnega pokala v Münchnu s 571 krogi zasedla 35. mesto v disciplini zračna pištola 10 metrov. Njena reprezentančna kolegica in nosilka srebrnega odličja z letošnjega evropskega prvenstva v armenskem Erevanu Manja Slak je s 562 krogi osvojila 81. mesto med 121 strelkami.

To sta bila tudi zadnja slovenska nastopa v bavarski prestolnici, prizorišču druge letošnje tekme za svetovni pokal po španski Granadi.

Eva Vodopivec je disciplini pištola 25 metrov zasedla 36., Denis Bola Ujčič pa 80. mesto. Živa Dvoršak je na tekmi v malokalibrski puški trojni položaj 50 metrov osvojila 39., Urška Kuharič pa 61. mesto. Slednja je nastopila tudi v zračni puški 10 metrov in tekmovanje končala na 98. mestu, medtem ko se edini slovenski predstavnik v Münchnu Robi Markoja prek izločilne tekme ni prebil na kvalifikacijsko tekmo v disciplini v malokalibrski puški trojni položaj 50 metrov.

Po Münchnu bo naslednja tekma za svetovni pokal na sporedu med 20. in 29. julijem v kitajskem Hangzhouju, zadnja pa bo med 8. in 16. oktobrom v egiptovskem Kairu.

Najboljši strelci in strelke v tej sezoni na tekmah v Španiji, v Nemčiji, na Kitajskem in v Egiptu bodo nato nastopili tudi na finalu svetovnega pokala med 3. in 8. decembrom v Rimu.

Med 1. in 15. novembrom je v Dohi načrtovano še svetovno prvenstvo v vseh strelskih disciplinah v zračnem in malokalibrskem orožju ter puški šibrenici.

Robi Markoja
Sportal Robi Markoja brez osrednje tekme v Münchnu
Eva Vodopivec
Sportal Najboljša slovenska uvrstitev dneva za 18-letno Evo Vodopivec
Živa Dvoršak
Sportal Kuharič in Dvoršak čez prvo oviro v Münchnu
Strelstvo Anja Prezelj Manja Slak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.