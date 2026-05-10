Nedelja, 10. 5. 2026, 13.30

Osijek, EP v strelstvu

Urška Kuharič 14. na EP v Osijeku

Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedla 14. mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov.

Slovenska strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedla 14. mesto v disciplini malokalibrska puška leže 50 metrov, potem ko je zadela 622,5 kroga.

Enaintridesetletna strelka iz Prlekije se je na sobotni tekmi z najboljšim kvalifikacijskim izidom uvrstila v veliki finale v malokalibrski puški trojni položaj 50 metrov, na koncu pa je kraljevsko strelsko preizkušnjo končala na osmem mestu.

Na današnji tekmi v ležečem položaju ji je preboj med najboljših deset odnesla druga serija, ko je zadela 102,1 kroga.

V tej neolimpijski disciplini je v konkurenci 48 strelk z novim svetovnim in evropskim rekordom 630,7 kroga zmagala Nemka Lisa Grub, za njo pa sta se uvrstili Norvežanka Jeanette Hegg Duestad s 628,9 in Madžarka Anna Nagybanyai-Nagy s 628,2 kroga.

Na moški preizkušnji v tej disciplini sta nastopila Robi Markoja in Rajmond Debevec. Markoja je s 623,7 kroga osvojil 17., Debevec pa s 621,1 kroga 29. mesto.

Med 60 strelci je bil najbolj natančen Avstrijec Thomas Mathias (628,9), drugo mesto je zasedel Madžar Istvan Marton Peni s 628,6, tretje pa Norvežan Ole Martin Halvorsen s 628,1 kroga.

V naslednjih dneh bodo na strelišču Pampas v Osijeku na sporedu še tekme v mladinski konkurenci. Slovenske barve bodo zastopali Eva Vodopivec, Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.

