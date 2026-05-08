Petek,
8. 5. 2026,
19.01

Strelstvo Urška Kuharič

Evropsko prvenstvo v strelstvu, Osijek

Urška Kuharič na EP do osmega mesta

Urška Kuharič | Urška Kuharič je zasedla osmo mesto. | Foto Katja Kodba/STA

Foto: Katja Kodba/STA

Slovenska strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v strelstvu na 25- in 50-metrskem strelišču v Osijeku osvojila končno osmo mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov.

Kuharič je bila najboljša v kvalifikacijah s 594 krogi, za krog je ugnala Norvežanko Jeanette Hegg Duestad in za tri Srbkinjo Aleksandro Havran.

V finalu ni ohranila tako mirne roke, zadela je 300,1 kroga in pristala pri repu finalistk. Med temi je vrhunsko streljanje prikazala Nemka Nele Stark, ki je s 363,3 kroga postavila evropski in svetovni rekord. Norvežanka Hegg Duestad je bila srebrna s 362 krogi, bronasta pa Britanka Seonaid McIntosh s 350,3.

Živa Dvoršak je bila s 586 krogi 23., Urška Hrašovec pa s 581 44. Seštevek Kuharič, Dvoršak in Hrašovec je zadostoval za četrto mesto v ekipni konkurenci. S 1761 krogi so imele Slovenke enak izid kot tretjeuvrščene Švicarke, a so te zadele več notranjih desetk, in sicer pet več (99-94). Ekipni naslov so osvojile Nemke (1769) pred Poljakinjami (1766).

Kuharič bo na tem EP tekmovala še na 50 m leže, kjer bosta tekmovala še Rajmond Debevec in Robert Markoja. Slednji je danes prav tako tekmoval v trojnem položaju s puško na 50 m in s 587 krogi zasedel 21. mesto. Zmagal je Slovak Patrik Jany (356,6) pred Norvežanom Jon-Hermannom Heggom (353,9) in Ukrajincem Sergejem Kulišem (345,1). Ekipno so slavili Čehi (1760) pred Norvežani in Slovaki (oboji 1758).

S pištolo na 25 m sta kvalifikacije danes začeli Denis Bola Ujčič in Jagoda Koroševič Koser, ki sta po polovici programa na 30. oziroma 39. mestu.

V prihodnjih dneh bo v Osijeku tekmovala tudi mladinska reprezentanca. V mladinski konkurenci bo s pištolo na 25 m nastopila Eva Vodopivec, v puški 50 m trojni položaj pa Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.

