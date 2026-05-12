Maksimilijan Žarić Strelstvo

Torek, 12. 5. 2026, 17.56

Strelstvo, Osijek, evropsko prvenstvo

Maksimilijan Žarić do srebrne kolajne na strelskem EP

Maksimilijan Žarić | Maksimilijan Žarić je evropski mladinski podprvak. | Foto OKS

Maksimilijan Žarić je evropski mladinski podprvak.

Foto: OKS

Slovenski strelec Maksimilijan Žarić je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci osvojil srebrno kolajno v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Žarić je v finalu zadel 355,3 kroga, z novim svetovnim in evropskim rekordom 360,2 kroga pa je slavil Norvežan Jens Oestli.

Osemnajstletni član ljubljanske Olimpije je v kvalifikacijah s 586 krogi zasedel tretje mesto. Gal Potrč je s 582 krogi osvojil 36., Florjan Klemenčič pa s 571 krogi 38. mesto. Slovenija je ekipno tekmo končala na sedmem mestu.

Med mladinkami je Lana Kužnik (569) osvojila 61., Hana Strakušek (567) 65., Tara Potrč (562) pa 72. mesto. V ekipni konkurenci so Slovenke zasedle 15. mesto.

