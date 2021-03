Štangarjeva po raku premagala še tekmice na DP

Nova Gorica je danes gostila državno prvenstvo članov in članic v judu. Znanih je 14 novih državnih prvakov, potem ko se je na tatamijih v Novi Gorici pomerilo 144 tekmovalcev od tega 51 judoistk in 93 judoistov. Naslov državne prvakinje je med drugimi pripadel tudi Anji Štangar (do 57 kg), potem ko je decembra premagala raka (Hodgkinov limfom).

"Po današnjem tekmovanju se počutim zelo nenavadno. Po daljši odsotnosti iz blazin zaradi zdravljenja sem se vrnila nazaj na tatami. Že dolgo nisem občutila toliko adrenalina kot danes na tekmovanju. Bilo mi je v veselje, boriti se na tej tekmi v Novi Gorici in čisto vseeno mi je bilo, katere nasprotnice bi dobila. Velik dosežek je bil zame že to, da sem se postavila na blazino," je po decembra prebolelem raku povedala Anja Štangar.

"Ko sem pričela zdravljenje, sem si vedno predstavljala, da bom zmagala, ko bo na blazini sodnik pokazal name, in ne ko bom stopila z onkološkega inštituta. Današnjih občutkov ne morem opisati, počutim se neverjetno srečno. Kljub temu, da sem se v finalu znašla v zaostanku, sem si rekla, da se bom borila naprej in tako prišla do svojega meta, s katerim sem izenačila in potem še zaključila dvoboj v svojo korist," je še za Judo zvezo Slovenije dejala 25-letnica.

Po 159 borbah kopica državnih prvakov

Skupaj se je sicer na treh tatamijih odvilo 159 borb. Naslovov državnih prvakov so se pri moških veselili David Štarkel v kategoriji do 60 kg, Tobias Furst Črtanec do 66 kg in Nik Purnat do 73 kg. Do 81 kg je bil najboljši Matej Vidmar, Aljaž Gostenčnik pa si je konkurenco pokoril v kategoriji do 90 kg. Do 100 kg je bil najboljši David Kukovica, v odprti kategoriji nad 100 kg pa je pričakovano slavil Vito Dragić.

Pri ženskah je bila v kategoriji do 48 kg najboljša Nuša Perovnik, v štiri kg težji kategoriji pa je slavila Teja Tropan. Tina Trstenjak je pričakovano postala državna prvakinja do 63 kg, potem ko v Novi Gorici ni bilo Andreje Leški, ki je olimpijsko prvakinjo ugnala evropskem prvenstvu v Pragi novembra lani. Letos februarja pa je bila v finalu grand slama v Tel Avivu Trstenjakova v finalu boljša od Leškijeve.

V kategoriji do 70 kg je naslov osvojila Lia Ludvik, do 78 kg pa je bila uspešna Anka Pogačnik. V odprti kategoriji nad 78 kg je slavila Nicki Norčič.

