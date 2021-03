Bežigrajčani državni prvaki v judu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoisti Bežigrada so klubski slovenski državni prvaki. Na finalu ligaškega tekmovanja konec tedna v Mariboru so se na zmagovalni oder ob Ljubljančanih uvrstili še tekmovalci Impola iz Slovenske Bistrice in celjskega Sankakuja Z'dežele.