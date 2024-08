Anže Peharc tik po stopničkami, Katja Debevec šesta

V Villarsu v Švici so nocoj razglasili najboljše na stari celini v balvanskem plezanju. Pred dvema letoma na evropskem prvenstvu, ki je bilo v Münchnu, je na balvanih prepričljivo slavila Garnbret, ki je v bavarski prestolnici za trojno evropsko krono zmagala tudi v težavnosti in v kombinaciji, v kateri je letos v Parizu osvojila še drugi naslov olimpijske šampionke.

Ob odsotnosti Garnbret sta se v nocojšnjem finalu od Slovencev za najvišja mesta v balvanskem plezanju merila Peharc in Debevc. Peharc ni ponovil dosežka iz prvenstva stare celine leta 2017, ko je bil na balvanih tretji. Za kolajno mu je malo zmanjkalo. V finalu je od štirih osvojil vrhove dveh balvanskih smeri. Prvi in četrti balvan sta kljub trudu ostala nerešljiva uganka za 27-letnega Tržičana.

Zmagal je 23-letni Francoz Avezou z dvema vrhovoma in dvema conama, na drugem in tretjem mestu sta bila Britanca Maximillian Milne in Dayan Akhtar, ki sta imela tudi dva vrhova in dve coni, a v več poskusih.

Peharc je bil najboljši po kvalifikacijah s štirimi osvojenimi vrhovi od petih. V polfinalu pa je bil sedmi. Drugi slovenski polfinalist Timotej Romšak je bil 20.

Katja Debevec je zasedla šesto mesto. Foto: Grega Valančič

Debevec se je v finalni krog uvrstila s tretjim dosežkom polfinala. Po kvalifikacijah je bila 17. V finalu pa se ji v boju za vsaj tretje mesto ni izšlo. En osvojeni vrh in dve coni sta zadoščali za šesto mesto. Za dvojno francosko zmagoslavje je navdušila 20-letna Meignan s tremi vrhovi in cono, Ayala Kerem iz Izraela je osvojila drugo mesto, bron je pripadel še eni Francozinji Agathe Calliet. Srebrna in bronasta sta imeli tri vrhove in cono kot zlata, a v več poskusih.

Slovenija je imela v ženskem polfinalu tri tekmovalke. Sara Čopar je tekmovanje končala na 11. mestu, Lucija Tarkuš je bila 13.

V soboto osem Slovencev v polfinalu

Slovenskih nastopov v Švici še ni konec. V soboto bosta na sporedu odločilna tekmovalna kroga še v naslednji disciplini, ko bosta znana evropski prvak in prvakinja tudi v težavnostnem plezanju, tudi z osmimi Slovenci v polfinalu.

Na veliki sceni bodo Luka Potočar, Lovro Črep, Martin Bergant in Milan Preskar pri moških ter Sara Čopar, Lana Skušek, Lucija Tarkuš in Vita Lukan pri ženskah.

Tekmovalci v dveh disciplinah, od Slovencev Čopar, Tarkuš in Potočar, se potegujejo tudi za preboj v nedeljski finale kombinacije športnega plezanja, kjer bo nastopilo po osem najboljših po balvanih in težavnosti, z upoštevanjem dosežkov z obeh tekem.