Mlada slovenska športna plezalka Jennifer Buckley na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guiyangu na Kitajskem dokazuje svoj izjemen talent. Tri dni zatem, ko je slavila v težavnosti, je postala tudi svetovna prvakinja še v balvanskem plezanju v kadetski kategoriji do 18 let.

Jennifer Buckley, ki je 24. avgusta postala mladinska svetovna prvakinja v težavnosti v kategoriji do 18 let, je zdaj prevlado pokazala še na balvanih. Vodila je že po polfinalu, v finalu pa je edina dosegla vrh vseh štirih balvanskih problemov in si tako na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guiyangu na Kitajskem priplezala še balvansko krono. Na drugo mesto se je uvrstila Japonka Kaho Murakoshi z dvema vrhovoma in štirimi cona oprimki, tretja je bila Španka Geila Marcia Martin z vrhom in štirimi conami.

V polfinalu je od Slovenk v kategoriji do 18 let nastopila tudi Lana Gorič, ki je bila 13. Pred tem je v kvalifikacijah zasedla 15. mesto.

Sedemnajstletna Slovenka, ki z družino živi v Švici, spada med najobetavnejše športne plezalke na svetu. Lani je bila kadetska svetovna podprvakinja na balvanih in evropska podprvakinja v težavnosti, konec junija pa je v Innsbrucku uspeh nadgradila z drugim mestom na balvanih na svoji prvi članski tekmi in se na stopničkah pridružila svoji vzornici Janji Garnbret.

To je že tretja zlata kolajna za slovensko mladinsko reprezentanco v športnem plezanju na Kitajskem. Poleg Jennifer Buckley, ki se lahko pohvali z dvema, si je v soboto zlato v težavnostnem plezanju priplezala tudi Rosa Rekar v kategoriji do 20 let.

Nastopi na balvanih v naslednjih dneh čakajo še mladinke in mladince do 20. in 16. leta starosti. V kvalifikacijah bodo od Slovenk v mlajši kategoriji nastopile Tia Brnot Mrak, Eva Škrlec in Naja Isak, v starejši pa Lina Funa. Pri fantih pa bo v kategoriji do 20 let nastopal Gorazd Jurekovič.