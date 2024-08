Slovenska plezalka Jennifer Buckley, ki ima korenine na Irskem in v Sloveniji, z družino pa živi v Švici, je dosegla še en izjemen dosežek. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Guiyangu na Kitajskem je osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje v težavnostnem plezanju. Najboljša je bila že v kvalifikacijah in polfinalu. V finalu najboljše osmerice je nastopila še ena Slovenka, 17-letna Lana Gorič iz Prebolda, ki je osvojila sedmo mesto.

17-letna Slovenka Jennifer Buckley, ki živi in trenira v Švici, spada med najobetavnejše športne plezalke na svetu. Lani je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Seulu v Južni Koreji osvojila srebrno kolajno na balvanih, konec junija pa je v Innsbrucku uspeh nadgradila z drugim mestom na balvanih na svoji prvi članski tekmi in ob poslušanju Zdravljice stala na odru s svojo mentorico in vzornico Janjo Garnbret.

Pred kratkim smo jo gostili v rubriki Prek meja, kjer je spregovorila o specifikah življenja v tujini.

Več sledi ...

