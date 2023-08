Špela Ponomarenko Janić in Jošt Zakrajšek ostala brez kvote za OI

Glavna slovenska kajakaška aduta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu Špela Ponomarenko Janić in Jošt Zakrajšek sta ostala brez želene kvote za nastop na olimpijskih igrah. Ponomarenko Janić na 500 metrov in Zakrajšek na 1000 metrov se nista uvrstila v finale A, prva se je uvrstila v finale C, drugi pa v finale D. Vozovnico za Pariz bosta tako morala loviti v dodatnih evropskih kvalifikacijah naslednje leto.

"Do zadnjih stotih metrov sem se počutila zelo dobro, nato pa me je povsem pobralo. Tam ponavadi dodajam, tokrat pa nisem mogla ničesar, borila sem se samo še, da preživim do konca. To je bilo to za danes. Včasih je dobro, da si na prvi progi in se koncentriraš le nase, včasih pa je bolje, da si zraven nekoga, da te potegne. Danes sem veslala svojo tekmo, šla sem hrabro od začetka, a na žalost me je na koncu pobralo in nisem mogla ničesar dodajati," je dejala izkušena kajakašica Špela Ponomarenko Janić.

"Tu so vsi zelo dobro pripravljeni, nekateri tekmovalci pa so že v osnovi razred ali dva boljši. Danes imam mešane občutke. Veslal sem najbolje letos, zaradi česar sem zadovoljen, a rezultatsko je to daleč od tistega, po kar sem prišel sem. Zdaj se bom pripravljal na nedeljsko 5000-metrsko tekmo, kjer imam zelo dobro časovno izhodišče. Trenutno sem v najboljši letošnji formi, zato grem lahko z optimizmom na start 5000-metrske preizkušnje," pa je povedal Jošt Zakrajšek.

Jošt Zakrajšek gre z optimizmom na start 5000-metrske preizkušnje. Foto: Nina Jelenc

V še eni olimpijski disciplini sta nastopila Matevž Manfreda in Anže Pikon, ki sta veslala v kvalifikacijah kajakaških dvojcev na 500 metrov ter se uvrstila v polfinale, ki bo na sporedu v soboto.

V neolimpijskih disciplinah sta Mia Medved in Rok Šmit v kvalifikacijah mešanih dvojcev na 500 metrov zanesljivo prišla do polfinala, Rok Šmit bo med kajakaši na 200 metrov veslal v finalu C, Mia Medved bo na 1000 metrov veslala v finalu B, Manfreda in Pikon bosta na 1000 metrov prav tako nastopila v finalu B, v polfinale med kajakašicami na 200 metrov pa se je uvrstila Ponomarenko Janić, v kvalifikacijah je v svoji skupini zasedla drugo mesto.