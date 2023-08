Slovenski kajakaši uspešno preskočili kvalifikacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Duisburgu se je začelo svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov v sprintu na mirnih vodah. Že prvi dan so bili na delu vsi slovenski tekmovalci, vsi kajakaši so kvalifikacije uspešno preskočili.