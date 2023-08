Slovenski upi do dveh bronov na SP

Slovenska mladinska in mlajše članska reprezentanca v slalomu na divjih vodah nadaljuje odlične nastope na svetovnem prvenstvu v Krakovu. Predzadnji dan je Nejc Polenčič priveslal do brona med kanuisti do 23 let, Žiga Lin Hočevar pa je dopolnil petkov uspeh, ko je postal svetovni mladinski prvak v kanuju, še z bronasto kolajno v kajaku.

Primorski kanuist Polenčič je v konkurenci do 23 let priveslal do tretjega mesta in bronaste kolajne. To je zanj drugi velik uspeh na progi v Krakovu, saj je leta 2019 tam slavil naslov mladinskega svetovnega prvaka v kanuju.

Zmagal je Francoz Jules Bernardet pred Britancem Kurtsom Rozentalsom, vodilnim po polfinalu. Polenčič je bil tretji s sekundo in 66 stotinkami zaostanka za novim svetovnim prvakom med mlajšimi člani. V polfinalu kanuistov do 23 let je veslal tudi Juš Javornik in zasedel 26. mesto.

Za še en uspeh pa je poskrbel 16-letni Žiga Lin Hočevar, ki je po kolajni posegel še v kajaku. V konkurenci do 18 let sta ga prehitela dva kajakaša. To je zanj drugi letošnji bron med kajakaši, saj je bil tretji tudi na julijskem mladinskem evropskem prvenstvu v Bratislavi.

Žiga Lin Hočevar je po kolajni posegel še v kajaku. Foto: Damiano Benedetto

Zmagal je Italijan Xabier Ferrazzi, sin olimpijskega prvaka iz Barcelone 1992 Pierpaola Ferrazzija in španske olimpijke Marie Eizmendi, drugi pa je bil Francoz Martin Cornu. Hočevar je na tretjem mestu za zmagovalcem zaostal za sekundo in pol. V finalu je veslal tudi Primorec Atej Zobec Urbančič, ki je priveslal do sedmega mesta. Enej Grm je obstal v polfinalu na 20. mestu.

V finalu kajakašic mladink je veslala Naja Pinterič, ki je bila deveta, saj je naredila napako, ki ji je prinesla 50 kazenskih sekund. Za dvojno češko zmagoslavje sta poskrbeli Bara Galuškova in Klara Kneblova, tretja pa je bila Nemka Paulina Pirro, sicer aktualna evropska mladinska prvakinja v kajaku in petkova zmagovalka kanuističnega finala mladink.

V polfinalu kajakašic do 18 let je veslala še Ula Skok in zasedla 15. mesto. V polfinalu kanuistk do 23 let je bila Lea Novak 12., Eva Alina Hočevar pa 19.

V nedeljo se bo prvenstvo na Visli končalo s tekmami v kajakaškem krosu.

