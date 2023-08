Mlade slovenske slalomistke zablestele v Krakovu

Krakov ta teden gosti svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane in že uvodni tekmovalni dan je slovenska reprezentanca dosegla nekaj odličnih rezultatov. V ekipnih tekmah so zablestele naše kanuistke mladinke ter kajakašice do 23 let in mladinke. Osvojile so namreč srebrno in dve bronasti kolajni.

Prvi dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v konkurenci do 18 in 23 let so podelili kar osem kompletov kolajn najboljšim v ekipnih tekmah. Med dobitnice odličij so se uvrstile tudi naše mlade slalomistke. Kanuistke mladinke so bile namreč druge, kajakašice do 18 in 23 let pa so osvojile tretji mesti, sporočajo iz Kajakaške zveze Slovenije.

Foto: Simon Hočevar

Naja Pinterič, Ema Lampič in Asja Jug so v zadnji preizkušnji prvega tekmovalnega dne na prizorišču, kjer so letos potekala slalomska tekmovanja v okviru evropskih iger, svojo nalogo v ekipni tekmi kanuistk mladink opravile z odliko. Do cilja so namreč priveslale brez kazenskih sekund in premoč priznale le prvim favoritkam te kategorije Čehinjam. Klara Kneblova, Valentyna Kocirova in Natalie Erlova so bile od mladih Slovenk hitrejše za dobrih pet sekund in pol. Na tretje mesto so priveslale Nemke Paulina Pirro, Christin Heydenreich in Neele Krech, ki so zaostale za 12 sekund, imele pa so kar šest dotikov in posledično dvanajst kazenskih sekund.

Z dvema dotikoma do tretjega mesta

Naja Pinterič je bila najuspešnejša slovenska reprezentantka prvega tekmovalnega dne, saj je do kolajne priveslala tudi v mladinski konkurenci kajakašic, kjer je veslala skupaj z Ulo Skok in Nejo Velišček. Slovenska trojka je imela na progi dva dotika in štiri kazenske sekunde, kar jih je uvrstilo na tretje mesto. Naslova mladinskih svetovnih prvakinj med kajakašicami mladinkami so se veselile Čehinje Klara Kneblova, Klara Mrazkova in Bara Galuškova, druge pa so bile Nemke Paulina Pirro, Charlotte Wild in Christin Heydenreich.

Naja Pinterič s je skupaj z Ulo Skok in Nejo Velišček veselila še bronastega odličja. Foto: Simon Hočevar

Do tretjega mesta in bronaste kolajne so prišle tudi kajakašice do 23 let Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Sara Belingar, ki so tako ponovile uspeh izpred treh tednov, ko so bile prav tako tretje v ekipni tekmi evropskega prvenstva do 23 let v Bratislavi. Premoč so priznale kajakašicam Velike Britanije, za katero so veslale Phoebe Spicer, Lois Leaver in Ellis Miller, ter drugouvrščenim Čehinjam Lucie Nesnidalovi, Antonie Galuškovi in Gabrieli Satkovi.

Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Sara Belingar so veslale tudi v ekipni tekmi kanuistk do 23 let, kjer so se uvrstile na peto mesto. Zmagale so Čehinje Eva Rihova, Gabriela Satkova in Tereza Kneblova, druge so bile Francozinje, tretje pa Italijanke.

Mladinska ekipa kanuistov peta

Prav tako peta je bila mladinska ekipa kanuistov. Žiga Lin Hočevar, Matej Trojanšek in Andrej Jeklin so bili na evropskem prvenstvu v Bratislavi tretji, tokrat pa jih je od kolajne ločilo pet sekund.

Ekipa kanuistov do 23 let je v Bratislavi osvojila bronasto kolajno, tokrat pa je v nekoliko drugačni zasedbi prišla do sedmega mesta. Nejc Polenčič in Juš Javornik sta letos in lani kolajne osvajala skupaj z Žigo Linom Hočevarjem, tokrat pa je namesto slednjega veslal Adam Križaj. Zmagali so Francozi Mewen Debliquy, Jules Bernardet in Yohann Senechault, drugi so bili Britanci, tretji pa Italijani.

Žiga Lin Hočevar, Atej Zobec Urbančič in Enej Grm so veslali v ekipni tekmi kajakašev mladincev in se uvrstili na osmo mesto. Zmagali so Nemci Enrico Dietz, Christian Stanzel in Erik Sprotowsky, pred Francozi in Čehi.

Svoje predstavnike smo imeli tudi v ekipni tekmi kajakašev do 23 let. Lan Tominc, Jan Ločnikar in Marko Petek so zasedli deveto mesto. Zmagali so predstavniki Francije Leo Vuitton, Titouan Castryck in Anatole Delassus, drugi so bili Španci, tretji pa Italijani.

V sredo se prvenstvo nadaljuje s kvalifikacijami tekmovalcev in tekmovalk do 23 let. Ob 9.15 se bodo na progo podali kajakaši in kajakašice, ob 15.00 pa še kanuisti in kanuistke.

