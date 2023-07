Slovenski kajakaši in kanuisti na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane dokazujejo, da se za prihodnost tega športa v Sloveniji ni bati. Žiga Lin Hočevar je v kajaku mladincev osvojil bronasto kolajno, enak dosežek pa je v konkurenci kajakašic do 23 let uspel Lei Novak.

Za Slovence je prvenstvo v znamenju bronastih kolajn, saj so štiri osvojili tudi v ekipnih konkurencah. Hočevar je bil tretji tako z mladinsko ekipo kajakašev kot kanuistov, bronasti so bili tudi kanuisti in kajakašice do 23 let.