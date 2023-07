V dveh dneh štiri kolajne za slovenski slalomski podmladek

Drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Bratislavi je prinesel ekipne preizkušnje kanuistov in kanuistk. Po dveh bronastih ekipnih kolajnah kajakašic do 23 let in kajakašev mladincev v četrtek sta slovenski ekipi tudi v petek priveslali še do dveh bronov. Tokrat so bili uspešni kanuisti, ki so bili tretji tako med mlajšimi člani kot mladinci.

Na lanskem evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Čeških Budejovicah so Nejc Polenčič, Juš Javornik in Žiga Lin Hočevar osvojili naslov evropskih prvakov med kanuisti do 23 let. Slovenska trojka je bila med glavnimi favoriti tudi letos in znova jim je uspelo prikazati vožnjo, ki jim je prinesla kolajno. Tokrat je bila bronastega leska, saj so bili boljši kanuisti Velike Britanije in Francije.

Foto: Nina Jelenc Pri še enem petkovem bronu je bil znova soudeležen Žiga Lin Hočevar, ki je skupaj z Andrejem Jeklinom in Matejem Trojanškom nastopil v konkurenci mladincev. Mladi kanuisti so si priborili še eno tretje mesto in bronasto medaljo. Na zahtevni progi so bili boljši le kanuisti Češke in Francije.

Mladinska ekipa kanuistk v postavi Naja Pinterič, Asja Jug in Ema Lampič je kolajno zgrešila le za eno mesto, bile so četrte. Evropske mladinske prvakinje so postale Čehinje, druge so bile Britanke, tretje pa Španke.

Tudi v konkurenci kanuistk do 23 let je igrala češka himna. Gabriela Satkova, Tereza Kneblova in Eva Rihova so bile glavne favoritke za zmago in vlogo tudi upravičile. Na drugo mesto so se uvrstile Slovakinje, na tretje pa Italijanke. Slovenska trojka − Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Sara Belingar − je zasedla šesto mesto.

V soboto na EP sledijo polfinalne in finalne tekme kajakašev in kajakašic v konkurenci do 23 let in med mladinci. V polfinalu bomo stiskali pesti za deset slovenskih kajakašev in kajakašic, ki so se uvrstili v drugo fazo tekmovanja.