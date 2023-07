Lani jokala, letos mlada Naja Pinterič dvakrat srebrna

Naja Pinterič je zadnji tekmovalni dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Bratislavi slovenski reprezentanci priveslala sedmo in osmo odličje. Po šestih bronih je poskrbela za kolajni srebrnega leska, ki si ju je priveslala v napetem finalu kanuistk mladink in enako razburljivem finalu kajakaškega krosa.

Naja Pinterič Foto: Nina Jelenc Lani je bila Naja Pinterič po nastopu v kanuističnem finalu mladinskega evropskega prvenstva na Češkem zelo razočarana, saj je zasedla deveto mesto, tekle so solze žalosti, tokrat pa so jih zamenjale solze sreče. Varovanka Luke Žganjarja je na progi sicer naredila dotik, a je bila vožnja dovolj hitra, da se je povzpela na zmagovalne stopničke. Boljša je bila le nemška reprezentanka Neele Krech, ki je imela štiri kazenske sekunde, pred Najo pa je imela na koncu nekaj več kot dve sekundi prednosti. Na tretje mesto se je uvrstila še ena Nemka Paulina Pirro, ki je v soboto priveslala do tretjega naslova mladinske evropske prvakinje v kajaku.

V polfinalu kanuistk mladink sta veslali še Ema Lampič, ki je zasedla 17. mesto, in Asja Jug, ki je bila 20.

Naja Pinterič Foto: Nina Jelenc

Zelo razočaran je bil 16-letni Žiga Lin Hočevar, ki je nastopil v finalu kanuistov mladincev. Ljubljančan je bil najboljši tako v kvalifikacijah kot v polfinalu, tako da je veljal za prvega favorita tekmovanja, a v finalno vožnjo so se mu prikradle napake, ki so ga stale zmage. Sprva je sicer kazalo, da bo osvojil bron, a ponovni ogled videoposnetka vožnje je pokazal, da je napačno preveslal 23. vrata, tako da je poleg dveh dotikov imel še dodatnih 50 kazenskih sekund. To ga je potisnilo na deseto mesto. Andrej Jeklin je veslal v polfinalu in bil na koncu 16. Naslov mladinskega evropskega prvaka v kanuju si je priveslal Čeh Filip Jiras.

V finalu kanuistk do 23 let je veslala Eva Alina Hočevar, ki pa se ji vožnja ni posrečila. V finale se je uvrstila z devetim časom polfinala. V odločilni vožnji dneva je sicer izboljšala rezultat, saj je zasedla končno sedmo mesto, a s prikazanim ni mogla biti zadovoljna. Prvo večjo napako, ki jo je stala kar nekaj dragocenih sekund, je naredila že pri vratih številka dvanajst, še večja pa je sledila po znamenitim padcem Niagara, kjer se je skoraj prevrnila, nato jo je odneslo mimo vrat, tako da je morala veslati proti toku, da je ponovila predzadnja vrata in se s tem izognila kazni 50 sekund, a vseeno je izgubila precej časa. Naslov evropske prvakinje do 23 let je ubranila Čehinja Gabriela Satkova.

V polfinalu je veslala tudi Lea Novak, ki je v soboto navdušila z bronom med kajakašicami. V polfinalni vožnji je kanuistka tacenskega kluba prejela deset kazenskih sekund in zasedla končno 14. mesto.

Svojega predstavnika nismo imeli v finalu kanuistov do 23 let. V polfinalu je veslal nekdanji mladinski svetovni prvak Nejc Polenčič, ki pa ni imel svojega dne. V polfinalnem nastopu je namreč zbral kar šest kazenskih sekund, kar je v tako močni konkurenci preveč za uvrstitev med najboljšo deseterico. Na koncu je bil 16. Zmagal je Francoz Yohann Senechault.

Naja Pinterič Foto: Nina Jelenc V popoldanskem delu so se na progo podali še tekmovalci in tekmovalke v kajakaškem krosu. Na lanskem evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane se je Eva Alina Hočevar v kajakaškem krosu veselila naslova evropske prvakinje med mlajšimi članicami, Naja Pinterič pa je bila druga med mladinkami. Divjevodašica čateškega kajakaškega kluba Naja Pinterič je izkoristila dobro formo in ponovila uspeh iz lanskega leta ter se veselila še ene srebrne kolajne. Tokrat je bila izjemno blizu tudi zlata, od zmage jo je ločilo vsega nekaj centimetrov, po ogorčenem boju s češko kajakašico Baro Galuškovo, s katero sta se borili v zadnjih zavesljajih tekme za končno zmago.

Za mlade slalomiste na divjih vodah ne bo počitka, saj bo med 15. in 20. avgustom v Krakovu potekalo še svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Krakov bo tudi gostil naslednje evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, in sicer med 15. in 18. avgustom 2024.