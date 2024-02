Slovenske barve bodo v ženski konkurenci branile še Neža Klančar, Janja Šegel, Tara Vovk in Hana Sekuti, v moški pa Peter John Stevens, Primož Šenica Pavletič, Sašo Boškan in Anže Ferš Eržen.

"Lani je bil finalist v Fukuoki Stevens, ki je nedavno v San Marinu uspešno opravil generalko in dokazal, da se po bolezni lahko vrne med najboljše. Neža Klančar je bila lani polfinalistka in vsaj na 50 m prosto in delfin pričakujem korak naprej, na 100-metrski razdalji bo to težje po zdravstvenih težavah konec decembra. Čas je tudi za Janjo Šegel," udarni del reprezentance predstavlja selektor Gorazd Podržavnik.

Tri ženske štafete

Ta se je odločil, da bo imela Slovenija na SP tri ženske štafete. Na 4 x 100 m mešano bodo nastopile Šegel, Vovk, Sekuti in Klančar, na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto bo Vovk zamenjala Fain. "Želja s štafeto so olimpijske igre. Glede na trenutne izide sta 16. mesto svetu in olimpijski nastop dosegljiva. Seveda pa bo tesno in videli bomo, kaj bo opravila konkurenca. Tudi mi moramo poskusiti in na tekmi dati vse od sebe."

"Zdaj sem zdrava, nisem pa povsem optimalno pripravljena. Moč na fitnesu je dobra, hitrost s trenerjem dvigujeva, manjka pa mi nekaj kondicije." Foto: Ana Kovač

Klančarjeva zdrava, na ne optimalno pripravljena

Prva dama slovenskega plavanja je po uspešni lanski sezoni nesporno Klančarjeva. Nosilki treh zlatih kolajn z EP do 23 let je pripravo na SP konec decembra pokvarila bolezen. "Zdaj sem zdrava, nisem pa povsem optimalno pripravljena. Moč na fitnesu je dobra, hitrost s trenerjem dvigujeva, manjka pa mi nekaj kondicije. Težave sem imela ves januar, saj sem se verjetno prekmalu vrnila v vodo. Potrudila se bom 100-odstotno, skušala doseči čim več, a me ne bo skrbelo, če izidi ne bodo povsem vrhunski."

Triindvajsetletna plavalka Olimpije, ki bo nastopila na 50 m prosto in delfin ter 100 m prosto, se je pripravljala na Madeiri: "Moj glavni cilj so olimpijske igre. Potrudila se bom tudi v štafeti, saj bi bilo res super, če bi v Pariz odpotovala ekipa. V posamični konkurenci je želja seveda finale, tudi s polfinalom glede na stanje ne bom nezadovoljna."

Najizkušenejša v slovenski vrsti je po olimpijskem nastopu v Tokiu 22-letna Ravenčanka Janja Šegel. Foto: Reuters

"Želja je olimpijska norma, a si s tem ne ustvarjam pritiska"

Najizkušenejša v slovenski vrsti je po olimpijskem nastopu v Tokiu 22-letna Ravenčanka Janja Šegel, ki glede na dosežke preteklih let sodi v polfinale na 200 m prosto, večkrat kaže tudi formo, ki bi jo lahko popeljala v finale, a bo treba na tekmi do konca sestaviti mozaik. Na SP bo plavala tudi na 200 m hrbtno.

Tokrat se je Korošica, tudi ona je imela decembra zdravstvene težave , pripravljala na višini v Franciji vse do odhoda na SP in bila doma le en dan, da zamenja opremo. "Zadnji teden sva s trenerjem že zmanjšala obseg in pilila formo, pred tem pa je bilo 14 dni še izjemno ostrih. Želja je olimpijska norma, a si s tem ne ustvarjam pritiska, saj je časa na voljo še kar nekaj."

"Moj cilj je polfinale na 50 m prsno in čim boljši nastop na 100-metrski razdalji." Foto: Anže Malovrh/STA

Vovk: Cilj je polfinale na 50 metrov prsno

"Ne vem, kaj pričakovati, saj smo dva meseca brez tekme. Veselim se, da bom spet tekmovala v 50-metrskem bazenu, veliko pa bo odvisno od tega, kakšna bo konkurenca. Moj cilj je polfinale na 50 m prsno in čim boljši nastop na 100-metrski razdalji," pa napoveduje plavalka Ljubljane Tara Vovk, ki še ni povsem opustila misli na olimpijski nastop. "Odvisno bo tudi od tega, kako hitra bom v Dohi, saj sem 100 m prsno precej trenirala, nato pa imam čas do junija, da svoje dosežke še izboljšam."

"Kanček strahu in spoštovanja do elite vendarle ostaja"

Fužinarjeva Hana Sekuti je priložnost na SP dobila konec lanskega leta v internem slovenskem izboru za štafeto, potem ko je bilo jasno, da dolgoletna radovljiška reprezentantka Tjaša Pintar ni dovolj pripravljena za SP.

"Zame je to prva res velika tekma in upam na najboljše. Sem izredno motivirana in dobro pripravljena, treme ni, vem pa, da bo, a upam, da bo pozitivna," pred prvencem na SP pravi s 17 leti najmlajša članica izbrane vrste. Čeprav na tekmi nima česa izgubiti, lahko pridobi le izkušnje, kanček strahu in spoštovanja do elite vendarle ostaja.

"Tako na 50 kot 100 m prsno ciljam visoko, je pa res, da se sama resnica pokaže šele na tekmi." Foto: Nebojša Tejić/STA

"Nekako sem se sestavil, če pa bi lahko izbiral, bi rad, da bi imel za pripravo več časa"

V moški konkurenci najvišje sodi dolgoletni reprezentant Stevens, zdaj plavalec Trsta, ki je lani v Deželi vzhajajočega sonca presenetil s finalom na 50 m prsno. Tudi on je imel zdravstvene težave novembra in decembra ter je zato izpustil načrtovano EP v 25-metrskih bazenih.

"Nekako sem se sestavil, če pa bi lahko izbiral, bi rad, da bi imel za pripravo več časa. V obdobju, ki je bilo na voljo, pa sem naredil vse tako, kot je treba. Glede na zadnje treninge na SP odhajam zelo motiviran. Tako na 50 kot 100 m prsno ciljam visoko, je pa res, da se sama resnica pokaže šele na tekmi. Mislim, da sem v dobri formi, čeprav se mi je vmes že zdelo, da se utapljam, saj sem res treniral 'na mrtvo'," pravi Stevens.

Najresnejši tekmec za olimpijsko vozovnico je Boškan

V ozadju napovedi je boj za olimpijsko posebno povabilo v moški konkurenci, za katerega se bo v internem boju spopadel s Sašem Boškanom, Primožem Pavletičem Šenico in Anžetom Feršem Erženom. Najresnejši tekmec za olimpijsko vozovnico je Boškan.

"Trenutno sem na tej interni domači lestvici res najvišje po izidu na 200 m prosto konec leta na Nizozemskem. Bolj pomembno je, da sem tudi v zelo dobri formi in da doseženo lahko ponovim, želja pa seveda je, da svoje izide še izboljšam. Manjka mi kakšna tekma za občutek, ki pa po drugi strani pravega pomena na dosežek v Dohi nima. Z Luko Berdajsom sva v Kranju opravila simulacijo nastopa in tam mi je šlo dobro," je pred potjo na Arabski polotok povedal Triglavan, ki bo nastopal tudi na 400 m prosto. "Trenutno sem na tej interni domači lestvici res najvišje po izidu na 200 m prosto konec leta na Nizozemskem. Bolj pomembno je, da sem tudi v zelo dobri formi in da doseženo lahko ponovim, želja pa seveda je, da svoje izide še izboljšam," pravi Sašo Boškan. Foto: www.alesfevzer.com

"Anže je solidno formo potrdil že na novembrski tekmi v ZDA in v Doho po pripotoval neposredno iz Houstona, kjer je ostal po koncu študija v ZDA. Tudi zanj velja, da se bori za olimpijsko normo, sezona pa je še dolga," o svojem varovancu pravi trener Ilirije Matic Lipovž, ki je tekmovalca, ki bo nastopil na 200 in 400 m mešano, spremljal na daljavo.

Še v najtežjem položaju je Šenica Pavletič, ki po trdovratnejši poškodbi spet tekmuje. "Nemogoče je oceniti formo, saj tekem ni bilo. Primožev glavni cilj bo boj za olimpijsko normo, a vrhunsko formo načrtuje šele junija. Doha pa je na poti do norme le pomembna stopnička in zanj tudi obvezen nastop," o drugem plavalcu Ljubljane, ta bo nastopil na 200 m hrbtno, na prvenstvu dodaja trener Domen Majhen.