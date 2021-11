Slovenski kickboksarji se iz Budve vračajo s kopico odličij, osmimi zlatimi

Slovenska reprezentanca v kickboxingu je na evropskem prvenstvu za mladince in kadete zveze Wako, ki se je v nedeljo končalo v Budvi v Črni Gori, osvojila osem zlatih kolajn. Skupno kar 21 odličij in je bila s tem deveta najuspešnejša država na turnirju.

Na prvenstvu, kjer je sodelovalo približno 1500 tekmovalcev iz 39 držav, je reprezentanca Slovenije nastopila z 29 tekmovalci. Reprezentanco so vodili predsednik slovenske kickboxing zveze Vladimir Sitar, selektor Bojan Korošec ter trenerji, Tomaž Barada, Sanel Ljutić, Srečko Rozman in Uroš Bernard.

Na prvenstvu so sodili tudi naši mednarodni sodniki Edvard Štegar, Milan Breg, Matej Šibila in Dušan Turk. Žal so zaradi pozitivnega PCR testa morali doma ostati generalni sekretar Ivo Vodopivec ter tekmovalci Anis Baltič, Luka Ornek Mikša in Nina Kitek.

Osem zlatih medalj in še kopica drugih

Vseeno je bila bera nadvse uspešna. Z zlatimi odličji se v domovino vračajo mladinci Timotej Zavec, Žiga Zagoranski, Oleksandr Tjutjunik, Jaki Rima, Ali Botonjić ter mladinki Larisa Žagar Slemenšek in Tyra Barada.

Foto: Kickboxing zveza Slovenije

Zavec je v kategoriji do 79 kilogramov osvojil celo dve zlati odličji, v disciplini "point fighting" (PF) in "light contact" (LC), v lahkem kontaktu so zmagali tudi Zagoranski (do 63 kg), Tjutjunik (do 84), Rima (do 70), Žagar Slemenškova (do 65 kg) in Tyra Barada (do 50). Slednja je osvojila še bronasto odličje v disciplini "point fighting", prav tako Žagar Slemenškova, medtem ko je Ali Botonjić (do 69 kg) pozlatel v disciplini "kick light" (KL), v "point fighting" pa je bil srebrn.

V mladinski kategoriji sta srebrni odličji osvojili še Alisa Žagar Slemenšek (LC do 65 kg) ter Alin Brdar (PF do 70 kg), bron pa Tilen Repina (LC do 79 kg), Bian Nabernik (LC do 69 kg) ter Maša Kenjao (LC do 60 kg).

Med kadeti je bila srebrna Nina Korošec (LC do 37 kg), bronasta pa Erik Gartner (KL do 52 kg) in Vanja Đorđić (KL do 60 kg). Med starejšimi mladinci pa je do bronaste medalje v "full contactu" prišel Vito Kirbiš (do 63,5 kg).

Foto: Kickboxing zveza Slovenije

Slovenija deveta najuspešnejša država prvenstva

Slovenija je bila z 21 odlični (8 zlatimi, 5 srebrnimi in 8 bronastimi) deveta najuspešnejša država na prvenstvu, z naskokom prva je bila Rusija s kar 151 odličji (68 zlatih, 52 srebrnih inj 31 bronastih), od drugega do osmega mesta pa so se zvrstile Bolgarija (61), Madžarska (60), Poljska (71), Grčija (53), Ukrajina (40), Turčija (44) in Nemčija (27). Več kolajn od Slovenije je sicer osvojilo še nekaj držav, a manj najžlahtnejših.

Preberite še: