Slovenija ima štiri svetovne prvake v kikboksu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tilen Zajc, Staša Lipnik, Urša Terdin in Timotej Zavec so postali svetovni prvak v kikboksu v okviru najmočnejše organizacije tega športa Wako. Na tekmi, ki se je končala v italijanskem Jesolu Lidu pri Trevisu, je v tednu dni Slovenija poleg štirih zlatih osvojila še štiri srebrne in sedem bronastih medalj.