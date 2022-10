Slovenski taekwondoisti Koper zapustili z osmimi odličji

Minuli teden so koprsko športno dvorano Bonifika zasedli taekwondoisti. V Kopru se je na svetovnem pokalu v neolimpijski različici taekwondoja ITF v različnih starostnih kategorijah od 12. leta naprej predstavilo 1300 borcev, med njimi tudi 25 Slovencev. Domači tekmovalci so v različnih kategorijah osvojili osem kolajn.

Kot so sporočili organizatorji, se je na Obali zbralo 1300 udeležencev ter njihovi trenerji in drugi spremljevalci. Skupno torej blizu 2300 ljudi iz 55 držav.

Slovenski borci so osvojili osem odličij, od tega štiri zmage. Aleš Lorber je zmagal med veterani (36-45) v kategoriji nad 86 kg, Urša Terdin med članicami do 70 kg, Larisa Žagar Slemenšek med članicami do 65 kg, članice pa so dobile tudi ekipno tekmo.

Člani ekipno so zasedli drugo mesto, Žiga Zagoranski je bil med člani do 63 kg tretji, prav tako Marko Pečar med mladinci do 65 kg ter Tibor Oblak med kadeti do 60 kg.

Šlo je za tekmovanje, ki je na sporedu vsaki dve leti in se izmenjuje s svetovnim prvenstvom. Po mnenju tekmovalcev gre za še močnejšo različico od prvenstva, saj na SP velja omejitev enega tekmovalca na državo, v svetovnem pokalu pa jih lahko nastopa več.