Divković ubranil zmago na odprtem prvenstvu Slovenije

Taekwondoist Patrik Divković je danes v Ljubljani na odprtem prvenstvu Slovenije, svetovnem pokalu na najvišji ravni G2, ubranil zmago z zadnjega predkoronskega tekmovanja pred dvema letoma in pol. V kategoriji do 87 kg je za končni uspeh potreboval tri zmage.

V dvorani Tivoli je najprej premagal Erola Nucija iz BiH, nato v polfinalu Kitajca Kaija Wuja in v finalu brez boja Iranca, ki nastopa za Srbijo, Mahdija Khodabakhshija. Ta je zaradi poškodbe mišice predal obračun.

"Da sem že tretjič zmagal na tem meni najljubšem domačem turnirju, mi pomeni ogromno," je bil po zmagi zadovoljen 23-letni tekmovalec vrhniškega kluba. Vnovič si je priboril pomembne točke za jakostno lestvico, ki bo odločala o nastopu na olimpijskih igrah v Parizu 2024. Tokio 2021 se mu je tesno izmuznil, zdaj je cilj Pariz.

Velik kupček točk za olimpijski nastop v francoski prestolnici bo na voljo novembra na svetovnem prvenstvu v mehiški Guadalajari. Tudi tam bo Divković meril visoko, še pred tem pa ga čaka močno tekmovanje v Manchestru, kjer je spomladi že doživel enega vrhuncev sezone, ko je na evropskem prvenstvu osvojil bronasto kolajno.

Slovenski uspeh sta danes s petima mestoma dopolnila novinec na največjih članskih tekmovanjih Domen Molj v kategoriji do 54 kg in Jure Tozon v kategoriji do 63 kg. Najbolj prepoznavni slovenski tekmovalec in olimpijec Ivan Trajković, ki se vrača po daljši odsotnosti zaradi poškodbe, je izpadel že v uvodnem krogu.