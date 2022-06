Slovenska zmaga v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Taekwondoist Patrik Divković je zmagal na svetovnem pokalu v Zagrebu v kategoriji do 87 kilogramov. Lin Kovačič je na odprtem prvenstvu Hrvaške zasedel drugo mesto v kategoriji do 74 kilogramov, Domen Molj pa je bil tretji v kategoriji do 54 kilogramov.