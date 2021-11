Maja Povšnar svetovna prvakinja v ju-jitsuju

Povšnarjeva je tako dvema bronastima kolajnama s prvenstev leta 2018 in 2019 (lani prvenstva zaradi epidemije ni bilo) dodala še najžlahtnejše odličje.

V članski konkurenci je bron v Abu Dabiju v kategoriji do 69 kilogramov osvojil Tim Toplak, sicer branilec naslova.

Zelo dobro so na prvenstvu nastopali tudi mlajši slovenski tekmovalci, Jedrt Jevševar in Maruša Rus sta v konkurenci do 21 let v duo sistemu prav tako postali svetovni prvakinji, poleg tega pa je Slovenija osvojila še eno srebrno in štiri bronaste kolajne, kar jo po številu medalj v konkurenci tekmovalcev iz 60 držav uvršča na 17. mesto.