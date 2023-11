Izjemen uspeh slovenskih tekmovalcev na evropskem prvenstvu v ju-jitsuju

Rezultati:

Jedert Jevševar in Maruša Rus, duo sistem, 1. mesto

Maja Povšnar Drnovšek, jiu-jitsu do 63 kg, 1. mesto

Tim Toplak in njegov trener Gorazd Toplak, zlato, ju-jitsu borbe Foto: JJZS

Tim Toplak, borbe do 69 kg, 1. mesto

Nejc Hodnik, jiu-jitsu do 85 kg, 1. mesto

Nejc Hodnik in Maja Povšnar - zlata v jiu-jitsuju. Foto: JJZS

Valter Hudovernik, jiu-jitsu do 94 kg, 7. mesto

Julijan Zakonjšek, borbe do 85 kg, 7. mesto

Zala Kostanjšek, borbe do 63 kg, 7. mesto

Timotej Pokrajac, borbe do 77 kg, 13. mesto

Tit Verhovec, jiu-jitsu do 69 kg, 13. mesto

Domen Drnovšek, jiu-jitsu do 77 kg, 13. mesto

Foto: JJZS

Zadnji dan tekmovanja je odlične nastope slovenske reprezentance okronal še Milan Borko z bronasto medaljo med veterani. Tekmovanje si je ogledalo in tekmovalke in tekmovalce spodbujalo tudi lepo število slovenskih navijačev, družinskih članov, prijateljev in znancev.

Milan Borko s predsednikom zveze, trenerjem in navijači Foto: JJZS

Odlični rezultati so prispevali tudi k odličnemu skupnemu seštevku: tretje mesto v disciplini jiu-jitsu in tretje mesto duo sistemu so bila ob seštevku medalj dovolj za skupno 3. mesto med 27. državami (prva je bila reprezentanca Nemčije, druga Izraela) ter tako prehiteli celo takšne velesile v tem športu, kot so francoska, švedska in nizozemska reprezentance.