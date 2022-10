Slovenija – svetovna Ju-jitsu velesila

Kljub temu, da imamo samo 2 milijona prebivalcev, Slovenija velja za športno velesilo, tudi v nekaterih manj znanih športih, kot je ju-jitsu. Ju-jitsu je ena izmed najstarejših borilnih veščin, iz katere so se kasneje razvili drugi borilni športi, ki jih poznamo danes, to so judo, karate in aikido. Ju-jitsu danes poznamo predvsem kot tekmovalni šport, uporabljajo pa ga tudi organi vojske in policije po svetu.