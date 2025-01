Slovenke so v petek premagale Norveško s 3:2, danes pa so v dopoldanskem delu programa z 2:3 v tekmi za neposredno uvrstitev na prvenstvo izgubile z Anglijo. Zvečer so nato v odločilni tekmi s 3:0 premagale Švico.

Če bi zmagala proti Angležinjam, bi se Slovenija že uvrstila med najboljše evropske ekipe, ki bodo oktobra igrale v Zadru. V prvi tekmi je Tin Tin Ho s 3:0 premagala Saro Tokić, v nadaljevanju pa je bila Ana Tofant boljša od Tianer Yu. Katarina Stražar je ugnala Jasmin Wong. Toda nato je Ho, ki je na svetovni lestvici 180., strla odpor Tofant (289.), Yu pa je v odločilni tekmi premagala Tokić.

... Ana Tofant ... Foto: NTZS

Neposredno so se na EP tako uvrstile Angležinje, prav tako pa še Belgija, Nizozemska in Grčija. Slovenke so v žrebu za odločilno tekmo dobile Švico, drugo v skupini 4.

... Lara Opeka ... Foto: NTZS

V odločilnem obračunu za uvrstitev na EP je v prvi tekmi Tofant proti Fanney Doutaz nekaj težav imela le v drugem nizu, ko je najbolje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici izkoristila peto zaključno žogico. Namesto Sare Tokić je nato v drugi tekmi zaigrala Stražar, ki je na svetovni lestvici šele na 586. mestu, a je zanesljivo zmagala.

... in Katarina Stražar so Slovenijo popeljale do uvrstitve na ekipno EP. Foto: NTZS

Uvrstitev na EP je potrdila Tokić, ki ji je v tretjem nizu sicer nekoliko popustila zbranost, v preostalih treh pa je bila veliko boljša od Cynthie Lilly.

Selektorka Ojsteršek: Poklon vsem igralkam

Vesna Ojsteršek se je poklonila varovankam. Foto: NTZS "Vse si zaslužijo pohvale in moj veliki poklon, saj so pokazale, da so najboljše v najbolj kritičnem trenutku. Enostavno sem čutila, da lahko Katarina preseneti in premaga njihovo najboljšo igralko, saj je že v dopoldanskem dvoboju proti Angliji pokazala odlično igro. Ana pa je po porazu proti Belgiji igrala iz tekme v tekmo bolje in bila zelo prepričljiva," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dvoboj ocenila selektorka Vesna Ojsteršek.

"Res še enkrat moj poklon vsem igralkam, da so zdržale vse vzpone in padce med kvalifikacijami in da so ohranile mirno glavo v najbolj pomembnem dvoboju. Dokazale so, da si zaslužijo nastop na EP," je še dodala.