Slovenke po vodstvu z 2:0 izgubile z 2:3

Slovenske namiznoteniške igralke so v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo izgubile z Belgijkami z 2:3. V drugem delu tekmovanja bodo igrale še z Norveško in Anglijo.

Po dveh prepričljivih zmagah proti Latviji in Cipru so izbranke selektorice Vesne Ojsteršek doživele hudo razočaranje. Poraz ni bil usoden, je pa res, da bodo Slovenke v drugem delu tekmovanja igrale v nekoliko težji skupini.

"Škoda, ker smo vodile z 2:0, toda v kvalifikacijah je težko ocenjevati igro, ker gre tu bolj za živčno vojno, ki je danes nismo zdržale. Iz tega poraza se moramo nekaj naučiti, predvsem to, da je vse možno in da tekme ni konec, dokler ne prideš do tretje zmage," je dejala selektorica.

Neposredno se bodo na evropsko prvenstvo uvrstile zmagovalke skupin, drugouvrščene pa čakajo dodatne tekme za še dve mesti.

Kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, skupina D, 3. krog:



Slovenija - Belgija 2:3

Sara Tokić - Julie Van Hauwaert 3:1 (10, -7, 9, 6)

Ana Tofant - Lilou Massart 3:1 (-9, 5, 7, 6)

Katarina Stražar - Margo Degraeff 2:3 (-3, 10, -10, 9, -7)

Sara Tokić - Lilou Massart 1:3 (12, -8, -7, -5)

Ana Tofant - Julie Van Hauwaert 0:3 (-8, -12, -3)