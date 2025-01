Slovenke v Sarajevu začele z zmago

V prvem krogu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo od 12. do 19. oktobra v Zadru, so slovenske namiznoteniške igralke v skupini D s 3:0 premagale Latvijo s 3:0. Jutri ob 12.30 se bodo v Sarajevu pomerile s Ciprom, v četrtek pa še z Belgijo, ki je prva nosilka skupine.

Izbranke Vesne Ojsteršek v prvem krogu niso imele težjega dela, saj Latvijkam niso prepustile niti niza. V prvem dvoboju je Ana Tofant premagala Aleksandro Jersovo, ki je v treh nizih skupaj osvojila 12 točk. Zanimivo je, da je 12 točk osvojila Sabina Musajeva proti Sari Tokić, medtem ko je Katarina Stražar svoji nasprotnici Margariti Smirnovi prepustila le deset točk.

"Dekleta so danes v prvem dvoboju kvalifikacij mirno in suvereno zmagale. Obdržati morajo osredotočenost na vsako točko in mirnost, da jih kaj ne vrže s tira. To so kvalifikacije, kjer je vse mogoče, kjer ni favorita, tu lahko vsak premaga vsakega. Zelo pa smo optimistične in motivirane, tako da upamo na najboljše," je po zmagi nad Latvijkami dejala Ojsteršek, selektorica slovenske ženske namiznoteniške reprezentance.

Na ženskih kvalifikacijah je prijavljenih 17 ekip, ena skupina je s petimi ekipami, tri s štirimi. Prve tri ekipe iz vsake skupine se uvrstijo v glavni žreb, kjer bodo štiri skupine s po tremi ekipami. Neposredno se bodo na evropsko prvenstvo uvrstile zmagovalke skupin, drugouvrščene pa čakajo dodatne tekme za še dve mesti.