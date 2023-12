Slovenska gimnastika po 25 letih do izjemnega uspeha #video #foto

Na prvem klubskem evropskem prvenstvu v Team Gymu, ki je bilo pred kratkim v Lignanu v Italiji, se je ekipa mladincev iz Slovenije uvrstila na odlično drugo mesto. Gre za izjemen uspeh slovenske ekipne gimnastike, saj je poleg Italijanov, ki so bili gostitelji prvenstva, le še Slovencem uspelo sestaviti mladinsko moško ekipo. Po več kot 25 letih je to nasploh druga ekipna medalja v gimnastiki.

Ekipa 13 mladincev, ki je Slovenijo zastopala iz treh društev, ŠK Društva Element iz Nove Gorice, ŠD Center Maribor in ŠD GIB Ljubljana, je tekmovala pod okriljem društva Element.

Povprečna starost tekmovalcev je 14 let, kako velik uspeh so dosegli, pa so otroci dojeli šele ob razglasitvi, so povedali njihovi trenerji.

Tekmovalci:

Maks Lavrenčič, Nace Bole, Nino Vules Hrvatin, Nejc Mrakič, Martin Reja, Patrik Leban, Luka Debevc Damiš, Jurij Horvat, Patrik Sobotič, Luka Ambrožič, Filip Povše, Tin Ernest Kogoj in Lan Bricelj.

Foto: teamgym_slovenija

Spremljali so jih trije trenerji, Jaka Kralj, Andraž Bricelj, Miha Vogrinčič, in koreografinja Manca Brezavšček Vogrinčič.

Jaka Kralj Foto: teamgym_slovenija "To je res izjemen uspeh slovenske ekipne gimnastike, ob razglasitvi pa so se nam kar orosile oči. Ves trud in bolečine so bile poplačane. To je po 25 letih prva moška ekipna medalja v Team Gymu za Slovenijo. V mešani ekipi jo je Slovenija osvojila leta 1998. Res smo veseli, da ob vseh treningih, trudu in naporih nismo imeli nobenih resnih poškodb," je po tekmovanju povedal vodja ekipe, trener Kralj.

Ker gre za specifičen šport, se na tovrstnih tekmovanjih namreč običajno poškoduje okoli pet odstotkov tekmovalcev.

Foto: teamgym_slovenija

TeamGym je ena izmed mlajših športnih panog v gimnastiki, kjer tekmovalci z vrhunskim skupinskim sodelovanjem in akrobacijami tekmujejo v treh disciplinah – parterni sestavi, mali prožni ponjavi in na akrobatski stezi.

Panogo Team Gym, ki se je leta 1979 razvila v Skandinaviji, je kot obliko tekmovanja uvedla Evropska gimnastična zveza. Foto: Diego Bernardis - consigliere regionale FVG

V primerjavi s športno gimnastiko je to izključno skupinski šport, kjer sodniki v omenjenih disciplinah ocenjujejo težavnost in izvedbo, pri parterni sestavi še usklajenost tekmovalcev.

Foto: teamgym_slovenija

Panogo Team Gym sta v Sloveniji začela gojiti Savo Gorečan iz ŠD Moste in Toni Bolković iz GIB Šiška. Bila sta tudi prva trenerja, ki sta osvojila ekipno medaljo v gimnastiki leta 1998.

"Velike zasluge z znanjem in entuziazmom za razvoj tega športa in predvsem za delitev znanja gredo tudi dolgoletnemu trenerju gimnastike in mednarodno priznanemu gimnastičnemu strokovnjaku Ričardu Crnjacu," so še izpostavili vsi trije trenerji. "Enaka zahvala gre tudi njegovi ženi Vesni Crnjac, ki je leta 1998 sodelovala kot tekmovalka, danes pa je ena najbolj priznanih sodnic v športni gimnastiki.