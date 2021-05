Slovenke brez Unukove osme, Slovenci deveti

Slovenske šahistke so na tradicionalnem pokalu srednjeevropskih držav mitropa zasedle osmo mesto med 10 reprezentancami, slovenski šahisti pa so bili s šestimi točkami iz desetih krogov deveti, predzadnji.

Reprezentanci nista nastopili v najmočnejši sestavi, med šahistkami je tako manjkala Laura Unuk, ki je nedolgo nazaj kot prva v slovenski zgodovini dobila naziv mednarodnega mojstra.

Med šahisti je zmagala Italija (14) pred Slovaško (14) in Češko (13), zadnja je bila Hrvaška (1). Italijanke (17) so bile prve pred Madžarsko (14) in Nemčijo (13), Slovenija je bila pred Avstrijo (4) in Hrvaško (4).

Tekmovanje je letos potekalo na hibriden način od 4. maja. Šahistke in šahisti so igrali po spletu, a v standardnem tempu v dvorani pod nadzorom kamer in sodnikov. To je bil prvi večji mednarodni ekipni šahovski dogodek, ki je bil izveden na tak način in je bil tudi ratingiran.

V slovenski ženski ekipi so bili Lara Janželj, Zala Urh, Ivana Hreščak, Monika Rozman, Nuša Hercog in Pia Marie Ružič, v moški zasedbi pa Matej Šebenik, Boris Markoja, Jan Šubelj, Žan Tomazini, Jernej Špalir in Vid Dobrovoljc.

Slednji je bil najuspešnejši posameznik v slovenski ekipi s štirimi točkami iz petih partij in 30,6 pridobljenimi ratinškimi točkami. Med dekleti je Zala Urh osvojila največ točk (3,5), Nuša Hercog pa je dosegla največji ratinški presežek (+18,8).