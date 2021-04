Laura Unuk: Neki "klik" se mora zgoditi #video

Laura Unuk je prva in edina slovenska šahistka, ki je dosegla absolutni naziv mednarodnega mojstra. Njeni cilji za prihodnost so še višji, a kot sama pravi, se ji mora zgoditi neki "klik".

Najboljši slovenski šahistki je marca uspel velik podvig, potem ko je na šahovskem tekmovanju na Reki zmagala, že pred tem pa je osvojila naziv mednarodne mojstrice v absolutni konkurenci. Na svetu namreč ni prav veliko šahistk, ki bi jim uspel tako velik šahovski podvig.

Poleg šaha pa si želi 21-letna Ljubljančanka dokončati študij biokemije in se nato odločiti o tem, kakšna bo njena profesionalna pot. Morda pa nekoč pride do naziva absolutnega velemojstra. "Neki 'klik' se mora zgoditi, da mi bo uspelo prestopiti na ta nivo. Velemojstri so na neki višji ravni kot ostali igralci, in upam, da bom nekoč imela toliko znanja in razumevanja o šahu, kot ju ima velemojster," je povedala 21-letna šahistka.