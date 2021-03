To, kar je uspelo tej Slovenki, se ne dogaja ravno pogosto

"No, tako prepoznavna pa spet nisem," je skromno in v smehu dejala šahistka Laura Unuk, ki ima za seboj izjemen teden. Najprej je že med šahovskim tekmovanjem na Reki osvojila naziv mednarodne mojstrice, nato pa v soboto zmagala na mednarodnem šahovskem turnirju Cvet Mediterana.

Z 21-letno mednarodno mojstrico smo se pogovarjali v soboto, takoj po zmagi na Reki. Kot je dejala, si je v tem času še najlažje vzela čas, saj se je naslednji dan že posvetila študiju. A tudi v šahu še ni rekla zadnje besede.

Laura Unuk je blestela že v mladinski konkurenci. Foto: Vid Ponikvar

Na tekmovanju na Reki ste sprva dosegli naziv mednarodnega mojstra in čez nekaj dni še zmago. Ste pričakovali ta dvojni uspeh?

Na splošno je bilo malo tekmovanj, ampak na to tekmovanje sem šla z namenom, da osvojim 11 točk in dobim ta naziv. Nikoli ne veš, ali si v dobri formi. Zelo sem vesela, da mi je uspelo. Malo me je bilo strah, da mi ne bo.

Laura Unuk pravi, da še ni zelo uveljavljena šahistka, a z dobrimi rezultati bo prišlo tudi to. Foto: Osebni arhiv Kaj vam pomeni ta naziv? Verjetno je bila to vaša dolgoročna želja.

To zagotovo. To je naziv, ki mi ga nihče v življenju ne more vzeti. Vsi šahovski nazivi so pokazatelj tega, na kateri ravni si bil vsaj enkrat v življenju oziroma na kateri ravni si. Naziv mednarodnega mojstra, ki sem ga dosegla kot ženska, je precej redek. To kar veliko pomeni in je dobra stvar za ženski in slovenski šah, morda pa tudi zame, da dobim več možnosti v šahovski karieri.

Se vam s tem nazivom odpirajo še kakšna dodatna vrata za močnejše turnirje?

Upam, da se. Gre tudi za to, da trenutno v šahovskem svetu še nisem tako poznana. Ne veljam za šahistko, ki bi bila že uveljavljena. Morala bi doseči dober rezultat na ženskem evropskem prvenstvu ali v svetovnem pokalu. Če se bo to zgodilo, bodo prišla tudi večja tekmovanja z večjimi denarnimi nagradami.

Omenili ste nagrade. Koliko si lahko pomagate s temi denarnimi nagradami?

Zdaj, ko imam naziv velemojstrice, je v navadi, da organizatorji krijejo stroške bivanja, kar pride zelo prav. Potne stroške si krijem sama. Moram reči, da mi je klub zelo v pomoč. Ker sem postala svetovna prvakinja, je moj klub dobil več sponzorjev in ta denar se porabi tudi za kritje mojih potnih stroškov. To pomeni, da nimam tako velikih stroškov kot pred časom, ko so morali vse plačevati moji starši.

Če vas malo izzovem. Bi si v svetovnem merilu želeli tudi naziv velemojstrice? Koliko dela in odrekanja bi potrebovali za ta naziv?

Zagotovo bi si želela ta naziv. Nikoli si nisem mislila, da bom osvojila naziv mednarodnega mojstra. A zdaj, ko mi je to uspelo, se mi zdi, da bi rada naredila še korak naprej, torej pridobila najvišji naziv. A za ta naziv bi potrebovala veliko, veliko dela. Morala bi se veliko več posvečati šahu. To bi pomenilo, da ne bi mogla hoditi na fakulteto in se osredotočiti na študij. Moj trenutni cilj je, da končam študij, ob tem igram šah in počasi napredujem. Ko bo enkrat študija konec, se lahko odločim, da svojo pot nadaljujem do velemojstra.

Laura Unuk je študentka fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Foto: Vid Ponikvar

Pred časom, ko sva se pogovarjala, ste razmišljali tudi o študiju v tujini. Kako to, da ste se pozneje odločili, da boste študirali doma?

Da, res je. Malo sem gledala, kako poteka študij v tujini. Ugotovila sem, da imamo v Sloveniji na splošno zelo dober šolski sistem. Dobiš veliko znanja in veliko te naučijo. Imaš tudi dobre možnosti za izmenjavo, če želiš v tujino. V ZDA nisem želela, ker so predaleč, tudi njihov študijski sistem je zame nekoliko nenavaden. Na koncu sem ugotovila, da je v Sloveniji zelo v redu in da imaš potem vseeno možnosti iti tudi v tujino.

Imajo na fakulteti posluh za vaše športne obveznosti? Verjetno vas profesorji že poznajo. Tudi ona si je ogledala serijo The Queen's Gambit, ki je v svetu požela veliko zanimanja. Foto: Osebni arhiv

Mnogi so mi že čestitali in mi zaželeli vse dobro. Bila sem presenečena, da me poznajo, ampak zelo nerada izkoriščam svoj status športnika. Zelo rada bi bila enakovredna preostalim študentom. Če bi želela, bi verjetno lahko bolj izkoristila svoj status, ampak bi se rada posvetila študiju, ker mi je zanimiv. Vem, da bom morala vložiti veliko dela, če želim postati dober biokemik. Profesorji so zelo prijazni in prijetni. Tudi sošolci so zelo v redu.

Ko sva se dogovarjala za ta pogovor, ste mi dejali, da se morate takoj po turnirju posvetiti študiju. Koliko imate sploh prostega časa?

Moram si ga razporediti. Ko sem imela študijsko obdobje, sem vedela, da se bom morala 100-odstotno posvetiti študiju. Ko imam tekmovanja, se posvetim igranju šaha, a že pred tem turnirjem sem vedela, da bom morala prihodnja dva tedna malo več študirati in vse skupaj nadoknaditi. Po tem bo spet vse običajno … Že tako smo veliko doma, tako da si vzamem čas za kakšen film ali serijo.

Zelo priljubljena je postala serija The Queen's Gambit. Se vam zdi, da je na podlagi te serije šah postal še bolj prepoznaven?

Da, vsekakor. Tudi sama sem si ogledala to serijo. Vsi so zelo navdušeni nad njo. Veliko je tistih, ki so včasih že igrali šah in so ga zdaj spet začeli. To sem opazila tudi drugod po svetu, saj so številke gledalcev šaha eksplodirale. In vse to zaradi te serije.

Zdi se, da ste tudi sami z uspehi čedalje bolj prepoznavni.

No, tako prepoznavna pa spet nisem (smeh, op. p.). Malo več je vsega skupaj, ampak moram povedati, da sem zelo presenečena. Ko sem postala svetovna prvakinja … Takrat je bilo mesec dni publicitete, potem se je vse skupaj umirilo. Včasih je malo težje, ko nekateri že med turnirjem želijo tvojo izjavo. Drugače me to ne moti, saj je šah s tem še bolj priljubljen in se še bolj uveljavlja.

Kakšne načrte ima za prihodnost? Foto: Osebni arhiv

Kakšni so vaši načrti za prihodnost, kdaj boste spet tekmovali?

Povabili so me v italijansko ligo konec septembra. Vse skupaj je še precej nejasno. Še vedno so tukaj koronavirus in vse njegove različice. Organizatorje je strah, da ne bi nastali novi zapleti, zato odpovedujejo tekmovanja. Ne vemo še, ampak mislim, da bi v Sloveniji lahko bilo evropsko ekipno prvenstvo, kar je zelo velik dogodek. To bi moralo biti novembra, ampak še ne vemo, ali bo organizirano. Zastopanja Slovenije na prvi šahovnici na slovenskih tleh se zelo veselim, do takrat pa me čakajo študij in treningi. Tekmovanj bo bolj malo.