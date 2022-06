Slovenija v Münchnu naskakujejo dve bronasti kolajni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska lokostrelska reprezentanca si je na evropskem prvenstvu v Münchnu v ekipni konkurenci izborila dve tekmi za bronasto odličje. V sestavljenem loku se bodo zanjo potegovali Aljaž Matija Brenk, Staš Modic in Tim Jevšnik, v ukrivljenem loku pa Ana Umer, Urška Čavič in Nina Corel. Moška tekma bo na sporedu v soboto, ženska pa dan kasneje.

Slovenska moška reprezentanca je v sestavljenem loku v osmini finala izločila Veliko Britanijo z 230:226, v četrtfinalu Dansko z 235:230, v polfinalu pa je morala priznati premoč Nizozemski, ki je zmagala z 236:235. Brenka, Modica in Jevšnika v sobotni tekmi za odličje bronastega leska v soboto ob 11. uri čaka obračun z Avstrijci.

Dan kasneje bo na veliko sceno znova stopila ženska reprezentanca v ukrivljenem loku, njena tekmica za bronasto kolajno bo Danska. Slovenke so v prvem krogu premagale Azerbajdžanke s 6:0, v osmini finala Ukrajinke s 6:0, v četrtfinalu pa Italijanke s 6:2. Tekmo za zlato kolajno so jim preprečile Nemke, ki so slavile s 5:1.

