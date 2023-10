Simone Biles spisala zgodovino, Američanke na svetovnem prestolu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simone Biles je dosegla tudi rekord po številu kolajn na olimpijskih igrah in SP. S skupno 33 kolajnami je postala najboljša v zgodovini.

Simone Biles se je v Antwerpnu z današnjo zmago Američank, ki so na svetovnih prvenstvih še sedmič zaporedoma dobile ekipno tekmo, zapisala v zgodovino športne gimnastike. To je zanjo že 20. zlata kolajna s SP, obenem pa je dosegla tudi rekord po številu kolajn na olimpijskih igrah in SP. S skupno 33 kolajnami je postala najboljša v zgodovini.

Biles, ki je prav v Antwerpnu pred desetimi leti kot 16-letnica osvojila svojo prvo kolajno na SP v karieri, je bila doslej po številu odličij na OI in SP izenačena z legendarno sovjetsko telovadko Lariso Latinino. Slednja ima sicer še vedno rekord po številu olimpijskih kolajn; teh je osvojila kar 18.

V današnjem finalu ekip je Biles nastopila zanesljivo. Čeprav na preskoku svojega novega tveganega skoka Biles II tokrat ni pokazala, je z zadnjo predstavo na parterju zasenčila konkurenco in Američanke popeljala do nove zanesljive ekipne zmage s 167,729 točke. Telovadke ZDA so na SP dobile vse ekipne tekme od leta 2011.

Američanke so svetovne prvakinje. Foto: Guliverimage

S srebrom so navdušile tudi Brazilke, ki imajo v svojih vrstah branilko svetovnega naslova v mnogoboju, Rebeco Andrade. Nizale so izjemne predstave in Južni Ameriki s 165,530 točke zasluženo priborile sploh prvo ekipno kolajno v zgodovini.

Za še večjo priljubljenost športne gimnastike v domovini so manj kot deset mesecev pred olimpijskimi igrami na domačem terenu poskrbele Francozinje, ki so se s 164,064 točke veselile bronaste kolajne. Prvo ime francoske vrste je Melanie de Jesus dos Santos, ki zadnje leto vadi v Teksasu skupaj s prvo zvezdnico Biles in z drugimi ameriškimi telovadkami.

V četrtek bo Hashimoto v finalu mnogoboja skušal postati prvi, ki je osvojil zaporedne naslove svetovnega prvaka v mnogoboju, odkar je njegov rojak Kohei Uchimura dosegel zadnjo od njegovih šestih zaporednih zmag leta 2015.