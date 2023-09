Telovadci v lov na olimpijske vozovnice, vrača se kraljica Simone Biles

Antwerpen bo še tretjič v zgodovini gostitelj gimnastičnega svetovnega prvenstva, potem ko je leta 1903 gostil sploh prvo SP v zgodovini, nazadnje pa je bil gostitelj pred natanko desetimi leti. Tokrat ima prvenstvo še večjo težo za tekmovalce, saj gre za glavno kvalifikacijsko tekmovanje za poletne igre v Parizu 2024.

Impozantne številke za olimpijske kvalifikacije

Organizatorji prvenstva so razkrili impozantne številke za dvorano Sportpaleis, največji športni objekt v državi. V Belgiji se bo za naslove merilo blizu 500 telovadcev iz 73 držav, spremljalo jih bo 1500 delegatov, v športni palači v Antwerpnu pa pričakujejo po 50.000 gledalcev.

To predolimpijsko SP je najpomembnejše in največje gimnastično tekmovanje leta. Poleg svetovnih naslovov si najboljši v moški in ženski konkurenci prizadevajo tudi za končne ekipne vstopnice za OI 2024. Še po devet moških in ženskih ekip si lahko zagotovi nastop na olimpijskem turnirju, med njimi v nobeni od konkurenc ne bo Slovenije.

Za moške ekipe iz Kitajske, Japonske in Velike Britanije ter ženske iz ZDA, Velike Britanije in Kanade vseeno ni več toliko pritiska, saj so bile na lanskem SP dobitnice medalj in tako že imajo olimpijske vozovnice.

Zala Trtnik Foto: Grega Valančič/Sportida

Posamično je na voljo 45 mest za telovadce in telovadke, ki se bodo morali izkazati v kvalifikacijah, za ta mesta na olimpijskem turnirju se bosta potegovali tudi Lucija Hribar in Zala Trtnik. Kot so ocenili v slovenskem taboru pred prvenstvom, imata obe dobre možnosti za nastop v Parizu, a olimpijsko vstopnico si bo lahko pritelovadila zgolj ena.

Slovenki dobro pripravljeni pričakujeta tekmo

Slovenski telovadki sta prvenstvo pričakali dobro pripravljeni. Kvalifikacijske nastope bosta začeli v ponedeljek, še prej ju v petek čaka uradni trening na tekmovalnem podiju.

Kot je iz Belgije sporočila trenerka Nataša Retelj, so v slovenskem taboru po uvodnih nekaj dneh na prizorišču zelo zadovoljni z organizacijo.

"Prvi trening smo že opravili, obema dekletoma je šlo dobro. Zalo sicer malo boli hrbet, ampak nič groznega. Dvorana za trening je krasna in za zdaj vse, razen malo težav s prevozi, deluje. Super je. Tudi samo vzdušje je že pred začetkom prvenstva odlično in vse je dobro organizirano," je za STA povedala Retelj in dodala, da že komaj čakajo na petkov uradni trening.

V dodatno motivacijo mladima Slovenkama je tudi dejstvo, da bivata v istem hotelu kot prve favoritinje Američanke na čelu z zvezdnico Simone Biles, v tekmovalni skupini pa bosta nastopili skupaj z Brazilkami, katerih prvo ime je branilka mnogobojske krone, Rebeca Andrade.

Simone Biles bo nastopila že na svojem šestem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Za OI bo treba pokazati sestave brez padca

Tako Hribarjeva kot Trtnikova se zavedata, da bo treba za olimpijsko vozovnico opraviti mnogoboj brez padca. Telovadki sta imeli povsem različne priprave na vrhunec sezone, saj je Trtnikovi načrte prekrižala poškodba hrbta, ki pa jo je do odhoda v večji meri uspešno sanirala.

Jesenski del svetovnega pokala je dobro uspel 21-letni Hribarjevi, ki se je na tekmah redno uvrščala v finale in domov prinesla tudi kolajno. Njen cilj ni le uvrstitev na OI, temveč tudi preboj med 24 najboljših v finale mnogoboja, kar bi ji uspelo prvič v karieri.

"Najpomembnejše je, da naredim vaje brez padca. Moja želja je, da bi skupno zbrala 50 točk ali več, saj mi to do sedaj še ni uspelo. Moje misli so prvotno usmerjene na uspešno izvedbo. Šele potem si bom dopustila razmišljati tudi o OI in finalu mnogoboja," je pred odhodom dejala Lucija Hribar.

Več težav je imela v pripravah na SP 17-letna Trtnikova zaradi poškodbe, tako da je morala izpustiti večino tekem. Vendar se je še pred SP uspešno vrnila v tekmovalni ritem.

"Želim si prenesti dobre treninge in sestave s treningov na tekmovanje. Vaje moram prikazati brez napak, to je moj glavni cilj," je dejala Trtnik.

Vsi žarometi uprti v povratnico Simone Biles, moška tekma brez Slovencev

Vse oči so uprte v povratnico na veliko sceno Simone Biles, ki se je uvrstila na šesto SP v karieri. Zanjo je vrnitev v Antwerpen nekaj posebnega, saj je na tem prizorišču kot 16-letnica prvič osvojila zlato kolajno v mnogoboju. Zlatih kolajn s SP ima zdaj skupno 19.

Če bo na letošnjem prvenstvu osvojila še kakšno medaljo, bo postala najuspešnejša telovadka v zgodovini. Z dosedanjimi 32 medaljami z OI ter SP se je na vrhu lestvice izenačila s sovjetsko tekmovalko Lariso Latinino.

Tudi moška tekma bo gotovo razburljiva, sicer brez slovenske udeležbe, saj so šli na zadnjem SP v Liverpoolu naslovi v kar sedem različnih držav. V mnogoboju je zmagal Japonec Daiki Hashimoto, na parterju Britanec Giarni Regini-Moran, konju Irec Rhys McClenaghan, krogih eden od varovancev nekdanjega slovenskega šampiona Aljaža Pegana, Turek Adem Asil, preskoku Armenec Artur Davtjan, bradlji Kitajec Zou Jingyuan in drogu Američan Brody Malone.

Na tekmovalno sceno se vrača večkratni olimpijski in svetovni prvak Max Whitlock. Foto: Guliverimage

Tako kot Bilesova se na tekmovalno sceno vrača še en veliki zvezdnik, 30-letni Britanec Max Whitlock. Dvakratni olimpijski in trikratni svetovni prvak na konju z ročaji ter olimpijski prvak na parterju iz Ria si želi nastopiti še na četrtih OI.

Na mednarodno sceno se tako kot Biles vrača prvič po letu 2021. "Zelo sem navdušen, da sem se uvrstil v reprezentanco in bom nastopil že na svojem sedmem SP. Še bolj trdo sem delal za vrnitev in skrbno načrtoval formo," je pred SP dejal Whitlock.

Kitajski telovadci, prvaki z zadnjega SP, so pred precejšnjo dilemo, saj imajo v istem terminu v domačem Hangzhouju azijske igre. Tako bosta mnogobojski prvak iz 2021 in podprvak 2022 Zhang Boheng ter olimpijski in večkratni svetovni prvak na bradlji Zou Jingyuan ostala doma. Bo pa na SP namesto na azijskih igrah nastopil branilec mnogobojske krone in prvi favorit, Japonec Hashimoto.