Slovenska telovadka pred veliko priložnostjo

Slovenski telovadki Lucija Hribar in Zala Trtnik sta uspešno opravili kvalifikacijske nastope na 52. svetovnem prvenstvu v Antwerpnu, kjer potekajo tudi kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024. Hribarjeva je vse štiri sestave mnogoboja opravila brez padca in je z zbirom 49,965 točke v boju za 14 olimpijskih vozovnic ta čas na osmem mestu.

Ali se bo 21-letni varovanki trenerke Nataše Retelj uspelo prebiti v Pariz ali ne, bo dokončno znano danes do 23. ure, ko bo konec kvalifikacijskih bojev na tem SP.

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, saj mi je tekmovanje uspelo izpeljati tako, kot sem si želela - brez padca. Zdaj pa upam, da se mi bo uspelo uvrstiti na olimpijske igre," je takoj po uspešno opravljenih kvalifikacijah povedala Hribar.

Kot je dodala mlada telovadka Zelene jame, je tekmo doživljala zelo dobro. "Na začetku pred prvim nastopom na parterju sem bila malo živčna, po uspešnem uvodnem nastopu pa sem se malo bolj sprostila in to se je pokazalo tudi na drugih orodjih, saj sem 'odtekmovala' odlično," je za STA iz Belgije še povedala Hribar, ki je bila najbolj zadovoljna s svojo predstavo na dvovišinski bradlji.

"Najlepše mi je uspela sestava na bradlji, malo manj pa sem zadovoljna s sodniško oceno, saj ponavadi za takšno vajo prejmem višjo. Morda so sodnice na SP nekoliko bolj stroge kot na svetovnih pokalih. Vzdušje v dvorani je bilo izjemno, saj je prišlo veliko gledalcev in je bilo užitek tekmovati pred skoraj polno dvorano Sportpaleis. Pri nas česa takšnega ne moreš doživeti, super je bilo," je dodala najboljša slovenska telovadka.

Zala Trtnik Foto: Grega Valančič/Sportida

Z nastopi na SP je bila dokaj zadovoljna tudi štiri leta mlajša Zala Trtnik, ki je tri sestave opravila po željah, na bradlji pa je imela padec. Še zlasti, ker je imela ves teden velike težave z bolečinami v hrbtu, vendar je stisnila zobe in odtekmovala celoten mnogoboj.

"Z današnjo tekmo sem še kar zadovoljna. Veseli me, da sem lahko kljub bolečinam zdržala do zadnjega orodja. Na bradlji sem sicer naredila veliko napako, ostalo je bilo pa v redu in zelo sem vesela za gred," pa je po tekmi dejala telovadka Giba.

Obe Slovenki sta danes nastope začeli na parterju, kjer sta za uspešni predstavi prejeli Hribar 11,966 točke in Trtnik 11,733. Na preskoku sta obe pokazali dobra skoka in prejeli Hribar 13,233 in Trtnik 13,000.

Sledila je dvovišinska bradlja, paradno orodje Hribar, ta čas najboljše slovenske telovadke. Hribar je prejela 12,566, Trtnik pa se je sestava na tem orodju povsem ponesrečila in je prejela 10,900.

Za konec je Slovenki čakalo morda najbolj tvegano orodje - gred -, vendar sta obe nastopa opravili brez padca. Hribar je naredila nekaj izvedbenih napak, kar je pomenilo oceno 12,200, Trtnik je prejela 12,233, skupno pa je Trtnik zbrala 47,866 točke.

"Tekma je za nami, mi smo zadovoljni. Lucija je naredila celoten mnogoboj brez padca, bilo je sicer nekaj manjših napak. Glede na to, da je bila to ena mojih najbolj stresnih tekem, je nastopila super. Le nekaj tisočink ji je zmanjkalo do tako želenih 50 točk," je tekmo ocenila trenerka Retelj in o možnostih za OI dodala: "Mi upamo, da bo to dovolj. Osebno mislim, da bo letos res težko, ker je ogromno dobrih tekmovalk. Ampak ... Upanje umre zadnje."

V kvalifikacijskem mnogoboju je sicer na vrhu Američanka Simone Biles (58,865), ki je sinoči navdušila tudi z novim skokom na preskoku. Druga je njena rojakinja Shilese Jones (56,932), tretja Britanka Jessica Gadirova (56,766), četrta pa branilka naslova, Brazilka Rebeca Andrade (56,599).