Šeglova in Boškan do dveh zmag

Reprezentanta Janja Šegel in Sašo Boškan sta prvi dan plavalnega mitinga dosegla vsak po dve zmagi. Ravenčanka je slavila na 50 m in 200 m prosto, domači plavalec pa na 200 m prosto in 200 m mešano.