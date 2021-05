Za konec še rekord slovenske mešane štafete

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski plavalci so končali nastope na evropskem prvenstvu v Budimpešti. Za slovo od madžarske prestolnice so Janja Šegel, Tjaša Vozel, Katja Fain in Neža Klančar s 4:09,78 dosegle nov slovenski rekord na 4 x 100 m mešano.