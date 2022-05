Sapporo pod drobnogledom predstavnikov MOK-a

Predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) so danes začeli pregledovati tekmovalna prizorišča v japonskem Sapporu, glavnem kandidatu za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2030. Delegacija Moka se bo na Japonskem mudila tri dni in preverila tudi cestni dostop do Sappora in predvidenih tekmovališč v okolici. Sapporo je sicer prvo azijsko mesto, ki je leta 1972 gostilo zimske olimpijske igre.