Prav na današnji dan leta 2026 bomo spremljali zadnje dejanje 25. zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ki bodo ene od najbolj trajnostno naravnanih iger v zgodovini. Kaj ima olimpijsko prizorišče skupnega z legendarnim filmskim šarmerjem in agentom njenega veličanstva Jamesom Bondom?

Čez štiri leta se bodo zimske olimpijske igre po dveh ciklih v Aziji končno spet vrnile v Evropo. 25. izvedbo iger bosta med 6. in 22. februarjem gostila italijanska Cortina d'Ampezzo in Milano. To bodo že tretje zimske olimpijske igre na Apeninskem polotoku, ki je leta 1960 v Rimu gostil tudi poletne igre pod petimi krogi.

25. zimske olimpijske igre bosta gostila Milano in Cortina d'Ampezzo (na fotografiji). Foto: Guliverimage

25. zimske olimpijske igre bosta gostila Milano in Cortina d'Ampezzo. Igre bodo v obdobju od 6. do 22. februarja 2026.



Italija je najboljše zimske športnike nazadnje gostila leta 2006 v Torinu, prvič pa je zimske olimpijce pozdravila prav Cortina d'Ampezzo (1956).

Okoljsko in trajnostno naravnane olimpijske igre

Italijani obljubljajo, da se bodo pri pripravi prizorišč osredotočili na okoljsko in gospodarsko trajnost. Za izvedbo iger se bodo večinoma oprli na obstoječo infrastrukturo, a nekaj objektov bo vseeno treba zgraditi na novo ali pa vsaj temeljito obnoviti.

Zanimivo je, da so leta 1981 prav na nekaterih od njih izvedli snemanje bondiade Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only), glavni akter Roger Moore v vlogi agenta 007 Jamesa Bonda pa se je prav v teh koncih spretno izogibal napadu pretkanih morilcev.

Sprehod po Bondovi Cortini d'Ampezzo:

V akcijskih prizorih tako Moore na smučeh spretno manevrira od smučarske skakalnice v Cortini, kjer so olimpijci skakali leta 1956 (leta 1990 so skakalnico zaprli), smukaške proge Olympia delle Tofane pa celo do bob steze (trenutno je tudi ta zaprta, a jo bodo do iger obnovili in znova predali v uporabo), medtem ko so mu morilci tik za petami.

Odlomek iz filma Samo za tvoje oči:

Nekaj kadrov, ki smo jih lahko spremljali v filmu, bomo videli tudi na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah, napovedujejo v italijanskem organizacijskem odboru, kjer zagotavljajo, da bodo z uporabo obstoječih objektov zmanjšali negativen vpliv na okolje, hkrati pa bodo s ponovno uporabo ali preoblikovanjem obstoječih objektov stroške organizacije zadržali znotraj zastavljenih okvirjev.

"Verjamemo, da je edini način, da olimpijske igre ostanejo izvedljive, poudarjanje okoljske in gospodarske trajnosti," je prepričana Diana Bianchedi, dvakratna dobitnica zlate medalje na olimpijskih igrah v sabljanju in vodja organizacije olimpijskih iger leta 2026. "Če bodo mesta gostiteljice prisiljena porabiti več milijard dolarjev in zgraditi infrastrukturo, ki se bo uporabljala skoraj samo v času iger, potem ne bomo imeli veliko mest, ki bi želela gostiti olimpijske igre," je dejala.

Italijanski proračun: 1,5 milijarde evrov

Italijani načrtujejo, da bodo za izvedbo iger porabili približno 1,5 milijarde evrov, kar je drobiž v primerjavi z zneski, ki so jih v organizacijo olimpijskih iger vložili Rusi in Kitajci.

Za primerjavo, kitajski prireditelji so za organizacijo iger v Pekingu sicer predvideli 3,4 milijarde evrov, a so na koncu zanje porabili precej več. Po izračunih revije Financial Times so stroški na koncu narasli na 8,8 milijarde evrov, pri Business Insiderju pa so izračunali, da se je račun ustavil pri nekaj manj kot 34 milijonih evrov, kar je skoraj desetkrat več od predvidene ocene stroškov. Kljub astronomski vsoti pa je to še vedno precej manj kot neverjetnih 45 milijard evrov, kot so jih za izvedbo iger v Sočiju porabili Rusi.

Bodoči olimpijci po medalje na obstoječih objektih

Italijani obljubljajo, da bodo večinoma uporabljali objekte, ki že obstajajo, nekateri bodo potrebovali obnovo, bodo pa na novo zgradili olimpijsko vas v Milanu, ki jo bodo po igrah spremenili v študentsko naselje.

Med objekti, ki jih bodo pred igrami morali obnoviti in osvežiti, je že omenjena bob steza, po kateri je pred 41 leti drvel James Bond z začetka prispevka.

Proga, ki nosi ime po legendarnem italijanskem tekmovalcu v bobu Eugeniu Montiju, je bila zgrajena že leta 1923 in je bila osrednji prostor prvih olimpijskih iger v Cortini leta 1956. Monti je tam osvojil dve srebrni kolajni.

Ker so stezo zaradi visokih vzdrževalnih stroškov leta 2008 zaprli, je mednarodni olimpijski komite Italijanom sprva predlagal, naj tekmovanja v bobu izpeljejo v sosednji Švici, a se organizatorji niso dali. Tekmovanje v bobu bodo izpeljali prav na stari stezi, le da jo bodo za igre leta 2026 posodobili in prenovili.

Italijani bodo bob stezo iz leta 1923 za igre leta 1926 obnovili. Foto: Guliverimage

Tekmovanja v umetnostnem drsanju in hitrostnem drsanju na kratkih stezah naj bi bila v košarkarski areni Mediolanum Forum v Assagu, manjšem mestu, približno tri kilometre oddaljenem od Milana, dvorano so zgradili leta 1988. Slovesnost ob odprtju iger bo gostil nogometni stadion San Siro, dom nogometnih klubov AC Milan in Inter Milan, ta bo leto pred igrami, leta 2025, praznoval 100-letnico obstoja.

Zaprtje pa bodo izpeljali v spektakularni areni v Veroni, zgrajeni daljnega leta 30. Isti objekt bo 12 dni pozneje gostil tudi odprtje paraolimpijskih iger. To bo prvič po letu 1984, ko je olimpijske igre gostil Sarajevo, da bosta odprtje in zaprtje iger na različnih lokacijah.

Nogometni stadion San Siro bo leta 2026 gostil slovesnost ob odprtju olimpijskih iger. Foto: Guliverimage

Predvidena prizorišča olimpijskih iger v Cortini in Milanu leta 2026:

Milano: Stadion San Siro – slovesnost ob odprtju iger

PalaItalia Santa Giulia – glavno hokejsko prizorišče

PalaTrussardi – sekundarno hokejsko prizorišče (dvorano je treba obnoviti)

Piazza del Duomo, trg pred Milansko katedralo – prizorišče za podeljevanje medalj

Mediolanum Forum – umetnostno drsanje, hitrostno drsanje na kratke proge



Podelitev medalj bo pred milansko stolnico, eno od glavnih znamenitosti Milana. Foto: Guliverimage



Valtellina:



Stelvio, Bormio – alpsko in turno smučanje

Livigno – deskanje in smučanje prostega sloga Cortina d'Ampezzo:



Olimpia delle Tofane Slope – alpsko smučanje

Anterselva – biatlon

Steza Eugenio Monti – bob, sankanje in skeleton (stezo čaka temeljita obnova in osvetlitev)

Stadio Olimpico del Ghiaccio – curling



Tekmovanja v smučarskih skokih bodo izvedli v Predazzu. Foto: Guliverimage Val di Fiemme: Predazzo – smučarski skoki, nordijska kombinacija (postavitev protivetrne zaščitne mreže)

Tesero – tek na smučeh, tek v sklopu nordijske kombinacije

Ledna dvorana Pine – hitrostno drsanje (dvorano je treba obnoviti)

Verona:

Arena – slovesnost ob zaprtju iger

Slovesnost ob zaprtju olimpijskih iger v Cortini in Milanu bo gostila arena v Veroni. Tam bo tudi odprtje paraolimpijskih iger. Foto: Anže Malovrh/STA

Bianchedi si želi, da bi bilo med gostitelji olimpijskih iger čim več sodelovanja. Ne samo med Pekingom in Milanom oziroma Cortino, kjer sodelovanje lepo teče, ampak tudi med Parizom in Los Angelesom, ki bosta gostila prihodnje poletne olimpijske igre.

"Mesta, ki gostijo olimpijske igre, niso tekmeci, ampak so skupnosti, ki so se spopadale z izzivi, ki si jih druga mesta težko predstavljajo," je dejala. "Smiselno je deliti izkušnje in pridobljena spoznanja, tako da lahko mesto, ki gosti igre, gradi na uspehu prejšnje gostiteljice," je prepričana Italijanka.